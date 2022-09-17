嘉縣府辦兒童融合教育親職 22年協助1萬5千名慢飛天使

嘉義縣大埔美非營利幼兒園是縣內第一所非營利幼兒園，今天嘉義縣社會局與兒童發展通報轉介中心共同舉辦「兒童融合教育親職」活動，縣長翁章梁感謝嘉基結合民間資源募集兒童發展基金，協助縣府共同提供慢飛天使在醫療及教育上的雙重支持。

以「擁抱慢慢猴」繪本為主題，縣長翁章梁帶著書中主角慢慢猴現身會場，由幼兒園學童生動活潑講述繪本，透過故事互動，讓大家認識了解早期療育及兒童發展融合教育理念。

翁章梁說，過去孩子發展遲緩會被比喻成「大隻雞慢啼」，存在不少觀念上的偏見，社會力量讓大家重視這議題，注入新觀念協助家庭及早發現、及早治療。

縣府自89年起委託戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院辦理兒童發展通報轉介中心，結合衛生及教育單位，針對嘉縣所有兒童發展進行篩檢，近5年來3歲以下兒童通報率平均達6.5%以上，6歲以下兒童通報率平均則達到8.8%以上。

嘉義縣社會局指出，對6歲以下有療育需求的兒童，則提供以社區為基礎、以家庭中心、以作息為本位的早期療育服務，22年來已累積照顧1萬5000多位發展遲緩兒童及其家庭。