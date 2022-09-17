陪長輩走出戶外 嘉義市響應國際失智月

嘉義市政府衛生局響應9月「國際失智症月」，上午在嘉油鐵馬道，舉辦「失智友善在我嘉」單車健走活動。市長黃敏惠陪同350位失智長輩及家屬一起享受揮汗運動的快樂。黃敏惠表示，多參與戶外活動，讓失智長輩接觸外在環境，延緩疾病退化的時程，也讓照顧者放慢步調、舒緩壓力。

市長黃敏惠表示，醫療科技不斷進步，人類平均壽命延長，但生命本質更加重要，鼓勵大家多出來參與戶外活動，讓失智長輩多接觸外在環境，延緩疾病退化的時程，也讓照顧者放慢步調、舒緩壓力，增進身心健康及家庭幸福。

黃敏惠表示，2022年台灣失智者人口推估超過30萬人，30萬名失智者等同30萬個家庭，影響很大。市府整合多元照顧資源和友善社區環境，包含失智症特別門診、失智共照中心、社區服務據點、日照中心、小規模多機能服務機構，及團體家屋等，積極建構失智友善環境，目前累計有7千位友善天使、280家友善組織、2處友善示範社區，「彼此多一點同理心，因為了解而尊重」。

橘色是象徵失智症幸運色，現場參加者皆穿戴橘色衣物，以「橘色行動」支持失智症者。