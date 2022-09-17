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飯店申請危老重建 嘉義市首例「聖荷西」核准通過

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「聖荷西商務大飯店」為嘉義市首件飯店申請危老重建案例。圖／嘉義市政府提供
「聖荷西商務大飯店」為嘉義市首件飯店申請危老重建案例。圖／嘉義市政府提供

危老重建不但可以提升建築物安全，也能改善市容景觀，全台有不少飯店業者在疫情期間申辦危老重建；嘉義市日前也審核通過全市第一家申請危老重建的飯店「聖荷西商務大飯店」，將規劃為地上8層樓地下3層樓的安養院，未來將由財團法人創世社會福利基金會接手，為嘉義市首件飯店申請危老重建案例。

市府都市發展處表示，危老重建條例自2017年發布實施後，台灣地區已有不少飯店趕搭這波危老重建熱潮，以台北市為例，目前共有神旺飯店、六福客棧、台北馥敦、宣美精品飯店、優美飯店、洛碁大飯店花華分館、台北國賓飯店、三德大飯店、西華飯店等14間飯店核准危老改建。嘉義市目前也有一處老飯店申請危老重建通過，即是位於中興路上的「聖荷西商務大飯店」。

聖荷西商務大飯店於1991年對外營業，占地約359坪，飯店距離嘉義市後火車站約400公尺，為獨棟式3層建築。危老重建後將規劃為地上8層樓地下3層樓的安養院，未來將由創世社會福利基金會接手。

都發處表示，因飯店土地及建築物所有權人較為單純，比較沒有複雜的整合問題，且原容積率較高，參與危老重建不僅可保障原建築容積外，還可以申請容積獎勵及稅賦減免，再加上申請手續簡化，審查時程縮短等因素，比起辦理都市更新更具有誘因，也提供飯店業者一個更快速的重建機會及轉型契機。飯店重建完成後，除了可以提升建築物安全外，也能改善市容景觀。

都發處表示，截止今年9月12日，已核准32案，依據營建署資料（統計至2022年7月底），2019年共核准2案，2020年核准7案，2021年核准13案，今年迄今也已核准10案，另有12案刻正輔導中。

都發處表示，為了向旅館飯店業者宣導危老重建政策，市府將偕同長榮大學危老重建輔導團隊，於9月28日及10月5日舉辦2場整合工作坊，有興趣的旅館飯店業者或市民可報名參加。如有危老重建申請疑義或報名工作坊等相關問題，可洽詢都市更新科危老重建駐點人員05-2294838陳小姐。

建築 嘉義 安養院

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