台南市親子嘉年華新營登場 黃偉哲邀明星與親子同樂

台南市親子嘉年華今天在新營體育場舉行，去年萬聖節台南首次舉辦獲得好評。市長黃偉哲、教育局長鄭新輝參與卡通明星歡樂大遊行，與小朋友們熱情互動，接著又與YOYO家族全明星表演開場組曲，還有小朋友歡迎的卡通明星輪番演出，氣氛歡樂。

黃偉哲表示，非常開心能來新營舉辦親子嘉年華，以後市府會持續舉辦，也會繼續邀請最受小朋友歡迎的人氣明星與大家同樂，希望大家能夠享受今天的親子嘉年華，現場還有許多攤位與闖關遊戲，相信能讓每一位大小朋友享受一個最美好的星期六。

教育局表示，此次親子嘉年華活動結合娛樂及教育意義，除了為小朋友們邀請到最受歡迎的YOYO家族全明星總動員，19位哥哥姊姊與小朋友們歡樂唱跳，以及豐富的卡通明星表演，現場也結合各局處設置多元資訊攤位，讓小朋友們進行趣味闖關、有獎徵答及摸彩等活動，寓教於樂，在兼顧防疫前提下，要讓親子心理距離更為密切，全家大小同樂，市府未來也會持續舉辦更多優質的親子活動，致力打造友善育兒的台南市。