守護弱勢族群牙齒健康 遠東牙醫集團為失親兒義診

在台南市有多家據點的遠東牙醫集團今天攜手失親兒基金會，為台南失親兒少們義診，預計幫助360名，未來將透過主動追蹤服務，定期聯繫義診，為其口腔健康與預防衛教把關，市府社會局長陳榮枝也出席感謝業者熱心助弱勢。

活動以遠東牙醫西門院為起點，開啟長期性質的義診服務，陳榮枝指出，長期以來失親兒一直是市政府積極服務對象，這次有醫界伸出援手相當珍貴，非常鼓勵民間單位一起投入社會公益參與，結合各方專業資源一起為弱勢團體給予實質幫助。

遠東牙醫執行長林孟儒表示，遠東牙醫已有佳里、善化、安南、麻豆等據點，西門院本月甫正式營運，透過整合集團本身數十位主任級醫師群及豐富先進的醫療資源，與失親兒基金會合作善盡社會公益，義務幫弱勢的失親兒治療牙齒疾病。

尤其，遠東牙醫獨有德國頂尖醫療儀器設備，某些特定療程具有一次性療程完診優勢特色，能讓失親兒少們免去舟車勞頓多趟往返。