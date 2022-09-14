讓舊監自由活動起跑 實境解謎打開嘉義舊監身世

一年一度全國古蹟日即將到來，嘉義市政府在嘉義舊監舉辦實境解謎、工作坊、親子市集、手作體驗等活動，並前往南科考古館探訪台斗坑遺骨研究情形，還有2場文化講座，要讓大家親近認識嘉義市的文化資產。市長黃敏惠表示，透過實境解謎的方式，讓大家體驗舊監的過去、現在到未來。

市長黃敏惠表示，今年配合古蹟日以「讓舊監自由-解鎖」為主題，在嘉義舊監獄辦理一系列活動，透過實境解謎的方式，讓大家體驗舊監的過去、現在到未來，透過手機登入「嘉有時光跡」LINE官方帳號，進入舊監進行實境解謎，就能瞭解嘉義舊監歷史與文化。

文化局表示，今年古蹟日內容十分多元，跳脫傳統以靜態的建築導覽解說為主軸。這次以文資教育為基礎，導入設計的概念，將文資場域變成教室，以探索、說故事、工作坊、市集、參訪與講座的方式，讓人與古蹟場域重新產生鏈結，這樣文資才會有延續的生命，建築物才有永續的文資價值，不會只是用來營利賺錢的物件。

文化局表示，9月14日與17日於舊監獄宿舍群內的「矯正塾1921」將舉辦「解鎖教育-設計工作坊」、「解鎖聚落-故事工作坊」及「古蹟現場學習行動展」，透過工作坊擬定教育推廣方案，並探索嘉義舊監獄暨宿舍群，認識宿舍群的環境與植物，將該地的故事與發現採集製成「回憶手冊」，除了解鎖舊監，也解鎖宿舍群聚落的生活與故事。另外還有「多肉植物達人」與「木製筆記本」手作體驗；宿舍群園區同時有「一點點兒童市集」；嘉義公園內的「昭和J18」參道前也有「昭和市集」；嘉義大學木質材料與設計學系也在宿舍群辦理木作人才培育課程的成果展，讓大家透過各種型態的活動內容，度過滿滿、美好的文資週末。

9月16日的「時空穿梭-台斗坑遺址人骨探訪之旅」，文化局將帶民眾到國立台灣史前文化博物館南科考古館「探親」，一探台斗坑疑似遺址出土的墓葬人骨整飭過程與進度，同時參訪南科考古館的館藏，理解史前遺址文化的內涵。

9月17日辦理「2022嘉義市古蹟日-史前文化領域講座」、「老建築保存與技藝再生」，透過文化講座與活動，也解鎖嘉義市的過去與未來。