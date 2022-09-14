美翻！台南第一座古蹟裡的圖書館樣貌今曝光

台南市第一處設在古蹟裡的圖書館─中西區圖書館本周日將啟用，美麗的圖書館內部樣貌今天曝光，結合原台南州會有87年歷史的老建物，圖書館顯現出在歲月沈澱下的美感，文化局表示，3層樓的州會2、3樓是圖書館，1樓則是228紀念館，2樓還有老相館常設展，與周邊台灣文學館等老建物連成一氣，漫步其中彷彿回到百年前時光。

文化局表示，興建於1935年日治時期的原台南州會，為台南州廳（現台灣文學館）的附屬建物，2004年公告為市定古蹟，2018年8月展開修復工程，總經費4470萬元，文化部與市府各半，完工之後，轉型為228紀念館暨中西區圖書館使用。

未來串聯周邊的老建物林百貨、原日本勸業銀行台南支店、原台南合同廳舍、原台南測候所、原台南州廳及台南警察署等重要古蹟，重現日治時期的建築原始風貌。

市長黃偉哲下午前往參觀，對各項設施相當滿意。文化局表示，1樓的228紀念館，展出228事件後台南地區發生的變動，與戰後追求民主人權的經過。中西區圖書館則規劃兒童區與外文圖書區、樂齡暨報刊區、青少年區、視聽區等空間，還設有討論室、多功能室、更保有舊議會時的家具常設展。