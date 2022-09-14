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大滿貫！嘉義市奪施政滿意度7金5銀 唯一各項都領獎

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
台灣世界新聞傳播協會今公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，嘉義市共獲7金5銀，市長黃敏惠（左6）出席領獎。圖／嘉義市政府提供
台灣世界新聞傳播協會今公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，嘉義市共獲7金5銀，市長黃敏惠（左6）出席領獎。圖／嘉義市政府提供

台灣世界新聞傳播協會今天公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，嘉義市獲首長滿意度銀獎，且11個施政項目全獲獎、共7金4銀大滿貫，市長黃敏惠領獎說「感動、感謝、感恩，沒有最好、只有更好」，市府努力獲市民肯定，繼續打造全齡共享、世代宜居、讓市民永續感到幸福與光榮的城市。

黃敏惠表示，嘉市是非常認真努力的城市，幅員小、資源不多、人口數也相對少，在中南部不容易被看到，尤其加上疫情嚴峻挑戰，但嘉義市擁有滿滿能量，不斷自我超越，運用設計力導入城市治理。

她也說，每項指標都有提升，還囊括全部獎項、獲得7金4銀的好成績，更是今年全台唯一奪下大滿貫的縣市，感謝主辦單位，辦理公平公正的民意調查，鼓勵市府團隊，施政用心讓人民有感。

此次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國22縣市20歲以上的成人，進行隨機抽樣電話訪問，除調查首長施政滿意度外，也涵蓋11個面向，治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化、幸福感、防疫表現。

嘉市的首長滿意意度獲得銀獎，施政項目評比，不論六都或縣市，是唯一每項都獲獎，在非六都的16縣市奪下7個項金獎，其中醫療衛生、治安狀況是連4年奪金獎，教育品質也連3年獲金獎殊榮。

台灣世界新聞傳播協會今公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，嘉義市共獲7金5銀，市長黃敏惠（右）出席領獎。圖／嘉義市政府提供
台灣世界新聞傳播協會今公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，嘉義市共獲7金5銀，市長黃敏惠（右）出席領獎。圖／嘉義市政府提供
台灣世界新聞傳播協會今公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，嘉義市共獲7金5銀，市長黃敏惠出席領獎。圖／嘉義市政府提供
台灣世界新聞傳播協會今公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，嘉義市共獲7金5銀，市長黃敏惠出席領獎。圖／嘉義市政府提供
台灣世界新聞傳播協會今公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，嘉義市的幸福感項目，榮獲金獎。圖／嘉義市政府提供
台灣世界新聞傳播協會今公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，嘉義市的幸福感項目，榮獲金獎。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠

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