不在市區在溪北！台南親子嘉年華周六新營登場

台南市親子嘉年華活動，將於本周六上午9點起在新營體育場(228公園前綠地)舉辦，將有超過30個帳棚攤位，市府表示，將邀請小朋友最愛的YOYO家族明星成員精銳盡出，要和大家一起度過歡樂周末。

台南市長黃偉哲表示，這次親子嘉年華活動首度移師溪北地區舉辦，由YOYO家族總動員，19位哥哥姐姐及多組超人氣卡通明星輪番上場熱情唱跳，希望家長平日忙碌之餘，假日也多陪陪孩子，留下美好親子回憶。

教育局說，親子嘉年華活動周六上午9時至下午4時，在新營體育場將有超過30個帳棚攤位，提供趣味闖關、動物生命教育、婦女就業及育兒資訊、消防與防疫宣導等多元資訊攤位。舞台區則定時會有唱跳表演和有獎徵答等活動。同時提醒，防疫期間活動規畫皆會遵循中央流行疫情指揮中心的防疫規範。

為避免交通壅塞，提醒市民朋友可多搭乘大眾運輸至會場，另因人潮眾多，請大家盡量提早入場，活動詳細訊息，台南市政府教育局網站(http://www.tn.edu.tw)。