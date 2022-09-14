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雲林重陽敬老金取消排富 長者人人有得領

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府重陽敬老金發放標準除已下修年齡至65歲以上，今年也取消排富規定，長者人人都領得到。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府重陽敬老金發放標準除已下修年齡至65歲以上，今年也取消排富規定，長者人人都領得到。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府重陽敬老金發放標準，去年將年齡下修至65歲以上，今年再取消排富，長者均享申請資格，縣長張麗善今天感謝台塑企業及王詹樣公益信託，合捐1.3億元挹注重陽敬老禮金，將有13萬4172名長者受惠。

雲林縣人口老化比率高，長者照顧資源及福利相對備受關注，張麗善說，重陽節如同長者「第2個生日」，去年首度將發放年齡下修，設籍縣內且屆齡65歲長者即能領到禮金，不過針對年收入淨所得超過453萬元或所得稅率40%以上者則祭出「排富條款」。

張麗善說，重陽敬老禮金重在心意，金額次要，為讓長者獲得尊崇，經與台塑企業等捐助單位決議後，實施不排富規定；縣籍長者65至69歲1000元、70至79歲2000元、80至89歲3000元、90歲以上6000元，百歲人瑞1萬2000元。

張麗善今與台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑，將本年度第1份重陽敬老禮金發放給斗六市百歲人瑞張進添，其與兒子一同出席，欣喜受贈；縣內其他長者的重陽敬老金，則由社會處轉帳至長者指定帳戶，並註記「重陽敬老金」，申領人不必再跑一趟流程。

雲林縣長張麗善（左二）今與台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑（右一）將本年度第1份重陽敬老禮金發放給斗六市百歲人瑞張進添（右二）。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今與台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑（右一）將本年度第1份重陽敬老禮金發放給斗六市百歲人瑞張進添（右二）。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前左）、台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑（前右）與斗六市百歲人瑞張進添（前中）話家常。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前左）、台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑（前右）與斗六市百歲人瑞張進添（前中）話家常。記者陳苡葳／攝影

張麗善 重陽敬老金

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