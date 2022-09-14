雲林重陽敬老金取消排富 長者人人有得領

雲林縣政府重陽敬老金發放標準，去年將年齡下修至65歲以上，今年再取消排富，長者均享申請資格，縣長張麗善今天感謝台塑企業及王詹樣公益信託，合捐1.3億元挹注重陽敬老禮金，將有13萬4172名長者受惠。

雲林縣人口老化比率高，長者照顧資源及福利相對備受關注，張麗善說，重陽節如同長者「第2個生日」，去年首度將發放年齡下修，設籍縣內且屆齡65歲長者即能領到禮金，不過針對年收入淨所得超過453萬元或所得稅率40%以上者則祭出「排富條款」。

張麗善說，重陽敬老禮金重在心意，金額次要，為讓長者獲得尊崇，經與台塑企業等捐助單位決議後，實施不排富規定；縣籍長者65至69歲1000元、70至79歲2000元、80至89歲3000元、90歲以上6000元，百歲人瑞1萬2000元。