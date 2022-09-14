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嘉市35座公園有6成公廁周圍沒監視器、3座無巡邏箱

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市議員陳姿妏表示目前還有3座公園都沒巡邏箱、且並非每棟公園公廁都有緊急求救鈴，須多多加強。記者林伯驊／攝影
嘉市議員陳姿妏表示目前還有3座公園都沒巡邏箱、且並非每棟公園公廁都有緊急求救鈴，須多多加強。記者林伯驊／攝影

嘉義市共35座公園為全國密度最高，審計部嘉義市審計室指出，僅20座有公廁，且6成廁所周邊沒監視器、友忠等3座公園皆無巡邏箱；議員也要求改善公廁的安全和衛生。市府建設處表示，會再次巡視各公園，求救鈴、照明等有需就盡速裝，市警局指出，加強巡邏公廁，監視系統爭取明年預算。

嘉市審計室審核發現，嘉市目前有20座公園設置26個公廁，嘉義公園及北香湖公園就各有4個，而警方統計晚間7到9點、11到12點為犯罪熱時，不過芳草、友忠、興嘉公園還沒配置巡邏箱，另有16棟公廁周邊沒設監視系統、20棟女廁沒設緊急求救鈴，應改善來減少犯罪機會。

審計室也指出，市府持續做特色主題公園，但公廁評鑑通過取得特優級僅北香湖公園等5棟，盼提供舒適如廁環境。

議員陳姿妏昨天質詢說，曾聽聞兩個女生夜間尿急，去公園廁所，竟有男子從女廁走出來，當場很吃驚，目前還有3座公園都沒巡邏箱、且並非每棟公園公廁都有緊急求救鈴，須多多加強。

市警局副局長張明和答詢，沒巡邏箱的公園，芳草公園因無公廁，友忠公園則是一旁的廟有設巡邏箱，興嘉公園也是正對面的銀行有設，會要求員警巡簽時，一定要注意公廁情況；建設處長田長沛說，公廁隨不斷修建，會加裝緊急求救鈴，將再整體巡一次，有需求盡速裝。

嘉義市35座公園，但有3座公園並沒設巡邏箱，圖為芳草公園無公廁也沒巡邏箱。記者林伯驊／攝影
嘉義市35座公園，但有3座公園並沒設巡邏箱，圖為芳草公園無公廁也沒巡邏箱。記者林伯驊／攝影

嘉義 議員

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