嘉市35座公園有6成公廁周圍沒監視器、3座無巡邏箱

嘉義市共35座公園為全國密度最高，審計部嘉義市審計室指出，僅20座有公廁，且6成廁所周邊沒監視器、友忠等3座公園皆無巡邏箱；議員也要求改善公廁的安全和衛生。市府建設處表示，會再次巡視各公園，求救鈴、照明等有需就盡速裝，市警局指出，加強巡邏公廁，監視系統爭取明年預算。

嘉市審計室審核發現，嘉市目前有20座公園設置26個公廁，嘉義公園及北香湖公園就各有4個，而警方統計晚間7到9點、11到12點為犯罪熱時，不過芳草、友忠、興嘉公園還沒配置巡邏箱，另有16棟公廁周邊沒設監視系統、20棟女廁沒設緊急求救鈴，應改善來減少犯罪機會。

審計室也指出，市府持續做特色主題公園，但公廁評鑑通過取得特優級僅北香湖公園等5棟，盼提供舒適如廁環境。

議員陳姿妏昨天質詢說，曾聽聞兩個女生夜間尿急，去公園廁所，竟有男子從女廁走出來，當場很吃驚，目前還有3座公園都沒巡邏箱、且並非每棟公園公廁都有緊急求救鈴，須多多加強。