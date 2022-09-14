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最美景觀橋快要建了！台61線曾文溪大橋經費增到96億
台61線西濱快速公路曾文溪大橋進度有好消息，議員郭清華今天在議會詢問，市府工務局長蘇金安表示，原本經費66億元流標多次，行政院上月核定增加到96億元，第一次招標雖流標，但公告9月21日第二次招標。
計畫自台61線七股區十份交流道跨曾文溪銜接台江大道，長度約3.4公里，若工程順利可望在2017年完工。郭清華擔心是否會再流標？蘇金安說，這是增加經費後再辦理招標，發包工程費是80億，另外是預備費，以因應物價波動，應該很有機會順利招標出去。
台61線西濱快速公路從北到南全長315.4公里，不需繳通行費，被稱為「窮人高速公路」，從曾文溪北岸七股十份交流道往南延伸，市府為了配合西濱快速公路曾文溪橋建設，包含市區最重要的台江大道(2-7-60M道路)已開闢到曾文溪南岸堤防準備好要銜接。
市府表示，完工後台61線可快速通達國道8號、國道高速公路等交通動脈，構築大台南地區的三橫三縱高快速道路路網最後一塊拼圖，也將成為兼具交通及觀光功能的景觀大橋。完成後將建構全線完整高快速道路路網，串連觀光休閒產業，並促進區域均衡發展。
市府表示，曾文溪大橋（2等7號道路）歷經17年爭取，是市民引頸企盼，早在10多年前，為了將沿台南濱海鄉鎮南下的西濱快速公路延伸進入台南市區，打歷經前縣長蘇煥智、前市長許添財及縣市合併後前市長蘇清德、現任市長黃偉哲及立委等攜手合作及努力，多次邀集交通部官員現勘研究共同催生。
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