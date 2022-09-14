員工遲到記警告擔心被解雇 公司未訂定規則先被罰2萬

嘉義縣某公司任職小豐（化名）因工作屢次遲到，被主管記警告1次，擔心被公司解雇向縣府陳情，縣府勞青處調查公司以工作守則懲處無不可，但公司自5月20日僱用勞工30餘人，卻未制定工作規則，認定違反勞動基準法規定，裁罰2萬元罰鍰。

勞青處說，小豐受僱公司，應遵守規範，公司依內部規定懲處屬合法範圍，但公司僱勞工30人以上，應依勞基法第70條，就工時、休假、工資、津貼及獎金、紀律、考勤、請假、獎懲及升遷、資遣、離職及退休、災害傷病補償及撫卹、福利措施等訂工作規則，報主管機關核備及公告印發勞工，讓勞工有所依循。

勞青處表示，勞動基準法是最低標準規定，公司內部規範需透過工作規則訂定，讓勞動條件與紀律制度化，如請假程序、獎懲標準、升遷方式等，藉此激勵員工，也有助管理，避免不必要的勞資爭議。

此外勞工工作若屢次遲到，公司不得逕以曠工扣薪或以不能勝任工作理由資遣員工，應依工作規則中所訂的懲罰標準列入紀錄，若違反規定紀錄達一定次數，則符合勞基法第12條所規定情節重大，才可資遣勞工。

勞青處長陳奕翰說，公司訂立工作規則前，可參考勞動部提供的工作規則範本，再依工作實際態樣訂定工作規則，但內容不可低於勞動基準法，如遇爭議事項，建議與勞工多多協商，避免不必要爭議，如有疑慮，可洽詢勞青處05-3620-123轉分機8028。