53歲聽障者再就業 永康就服中心助她融入職場

53歲中度聽障者小容(化名)離開職場多年，又因疫情求職屢碰壁，她在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心協助，運用「安心即時上工計畫」重返職場，也可照顧年邁母親，

小容年幼父親過世，5歲因高燒喪失聽力，小容排行老二，兄妹都結婚各自有家庭，由單身的小容照顧母親，多年前與母親一起經營小吃店，近幾年受到疫情影響，生意大不如前被迫歇業，多次求職也碰壁。

永康就業中心善化就服台就服員陳帛江說，小容個性樂觀，但對新工作沒有自信，他靠著手語、書寫文字、讀唇語來溝通，耐心「聆聽」，陪著小容至單位面試，安撫她內心的緊張，協助與雇主溝通，先運用「安心即時上工計畫」安排小容到善化小新國小協助校園整理工作。

小新國小總務主任黃靜慧表示，小容工作8個月以來，非常認真，雖然聽不見，但交待的事情都比預期做的還好，且因個性樂觀總是笑臉迎人，對學校幫助很大。