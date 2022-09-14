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蘭馨協會集結女力捐家扶助學金 醫學院女學生也受益

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國際蘭馨交流協會聚集溫馨力量，捐助南台南家扶中心5萬元助學金。圖／協會提供
國際蘭馨交流協會聚集溫馨力量，捐助南台南家扶中心5萬元助學金。圖／協會提供

一向以「女性幫助女性」為宗旨的國際蘭馨交流協會聚集溫馨力量，昨由理事長童小芸率會姐們前往南台南家扶中心捐助獎助學金5萬元，南家扶中心主任李保良表示，雖然今年開學750萬元的助學金都已到位，但台南市930個受扶助家庭平常仍需要關懷與協助，感謝國際蘭馨交流協會用實際行動支持家扶中心的希望助學工程。

童小芸表示，台南市國際蘭馨交流協會今年有感於疫情期間，清寒家庭學生及弱勢家庭學子求學之路更為艱辛，號召該會會姐們合力募款，於昨天下午至南台南家扶捐助獎助學金5萬元，包括她個人捐贈的1萬5千元，幫助弱勢學子。

李保良感謝蘭馨會姐這股溫馨的力量，並強調，家扶在社會各界支持下，很多受扶助學生以好成績回報，比如前天發願步行環島走訪全台27家家扶並致贈每家1萬元獎助學金的魏安全就是感念過去台南家扶扶養人的協助，才有今日的成就。

還有一位目前就讀成功大學醫學院六年級的女學生，也是南家扶的扶助個案，就因社會上有類似國際蘭馨這樣的團體，才能給魏安全等人一個機會，成為社會的中堅分子，所以每一位贊助者都是受扶助小孩的活菩薩。

童小芸表示，家扶中心除物資捐贈和急難救助之外，另外一個重要工作就是陪伴，陪伴成長受挫的小孩心裡不孤單，陪伴以正能量成長。

國際蘭馨協會女力齊發，除至南家扶中心捐贈5萬元扶助金之外，再轉往安南醫院針對中低收癌友個案，捐贈1萬元慰問金。

家扶中心 台南 童小芸

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