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選舉新法選議員申報財產 尋求連任嘉縣議員何子凡臉書公布

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
5月30日立法院通過「公職人員財產申報法」修正案，新法生效，年底九合一選舉議員參選人須申報財產，圖為嘉義縣選委會與環保局聯合辦公大樓。記者魯永明／攝影
5月30日立法院通過「公職人員財產申報法」修正案，新法生效，年底九合一選舉議員參選人須申報財產，圖為嘉義縣選委會與環保局聯合辦公大樓。記者魯永明／攝影

5月30日立法院通過「公職人員財產申報法」修正案，新法生效，年底九合一選舉議員參選人都須申報財產，10月14日中選會上網公布；尋求連任的無黨籍嘉義縣議員何子凡，不待網站公布，將財產申報表主動貼臉書公開，歡迎其他議員參選人跟進

針對何子凡主動公布做法，兼選委會政風人員說，新法規未禁止參選人自行公開，依新法規定，選議員都要填寫財產申報表，登記前辦過講習，填寫交件才能完成登記，10月14日中選會去識別化後公布，只公布與參選人有關財產資料，上網公告1年再撤下網，當選議員要依公職人員財產申報法，向監察院申報供查核。

何子凡說，他是主動公開財產申報資料議員的參選人，歡迎跟進公開，8年議員的身家，今年5月30日立法院三讀通過《公職人員財產申報法》修正案，明定直轄市議員、縣市議員，比照正副總統、五院院長、立委、直轄市長、縣市長等公職人員，納入上網公告財產申報人員範圍。

新法生效後，九合一地方選舉所有議員財產都必須申報上網，讓民眾能夠進一步檢視選區內每一位議員候選人的財產概況。

「我們相信，透明政治對於台灣民主深化的重要性，議員財產公開透明就是最好的地方政治防腐劑。所以這次除了在登記當天申報財產外，我乾脆直接將我的遞交的申報資料主動貼上網公開，身先士卒供大眾檢驗，也歡迎嘉義縣其他議員候選人跟進！」

當了8年議員，樽節開支，盡量避免不必要開銷，即使如此每月仍然所剩有限。目前全部身家僅有不動產1件（215萬購入，其中貸款150萬）、中古車五部（全加起來買不起1輛Altis新車啊）、儲蓄型保單一張、負債150萬（房貸）。此外，沒有持有股票，現金存款不足30萬。

財產申報 何子凡 2022大選 嘉義縣選舉

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