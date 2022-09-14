翁章梁將佐登妮絲城堡生技園區列文化政績 王育敏譏諷

嘉義縣長參選人王育敏昨天發表文化政見，縣長翁章梁洋洋灑灑列舉文化政績，其中「類博物館」項目，列舉大埔美產業園區下月開幕的佐登妮絲生技園區；對此，王育敏質疑，翁章梁居然將在工業區新蓋觀光工廠，納為他的「文化政績」，是否是對文化理解有點誤會？引發外界關注討論。

翁章梁說，縣府將「類博物館」概念擴大至產業端，結合生態與生產的「洲南鹽場」、規劃中的茶葉改良總場遷場嘉義，以及耗資30 億元的大埔美工業區佐丹尼絲觀光工廠，這些都是豐富民眾文化生活並帶動觀光發展的「類博物館」。

文化是隨著時代推移的，除了傳統的「類博物館」，更應該包括最新的數位科技運用，縣府推動「微型文創園區」開發案，開發商光禹文旅將投資14億元興建數位藝術文化休閒園區，引進浮空投影、AR、VR等數位技術的展演活動，展現面向未來的文化新視野。

佐登耗時7年、斥資30億元在大埔美園區打造的亞太最大美容生技園區「佐登妮絲城堡」日前開箱，總經理陳佳琦表示，園區預計每年可吸引200萬觀光人潮，並為集團挹注至少11億元以上營收。