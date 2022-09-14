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影／台南爆裂巨型氣球漏夜修好 TSUMTSUM迎晨曦活力回歸

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南安平碼頭展出的「米奇與好朋友CHILL遊台南」，充氣過程爆裂的米奇已搶修完成，今天一早晨曦中的 TSUM TSUM。圖／台南市觀旅局提供
台南安平碼頭展出的「米奇與好朋友CHILL遊台南」，充氣過程爆裂的米奇已搶修完成，今天一早晨曦中的 TSUM TSUM。圖／台南市觀旅局提供

目前正在台南安平碼頭展出的「米奇與好朋友CHILL遊台南」，巨型氣球充氣過程中造成「米奇」破裂，廠商漏夜修補已在今天凌晨修好重新充氣與大家見面，台南旅遊粉專也貼出 TSUM TSUM迎著晨曦活力回歸。

觀旅局長郭貞慧說，15米「米奇與好朋友CHILL遊台南」巨型氣球，中秋三天連假吸引逾17萬人次參觀，9月11日晚間因梅花颱風來襲收起，在颱風離台後昨天晚間7點左右開始進行充氣，期望讓民眾可以如期在9月14日就可看到可愛的TSUM TSUM水上氣球。

因晚間很多熱情民眾前來圍觀充氣，廠商為了趕緊提早完成，好讓民眾可以開心拍照取景，疑似操作太快，可愛的15米TSUM TSUM，在氣球充氣過程中奇奇的部位不慎破裂，現場圍觀的民眾一陣驚呼。經廠商漏夜修補，如期在今天讓遊客看到可愛的TSUM TSUM。

米奇與好朋友CHILL遊台南活動日期從09月9日至10月30日，地點在安平遊憩碼頭水域及廣場，燈光秀時間：周日至周四下午6點至8點每半小時一次，周五、周六下午6點至9點每半小時一次。

台南 梅花颱風 碼頭

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