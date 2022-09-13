台南永康積水不斷引民怨 南市府提解方

今年8月多次豪大雨，造成永康區中正路、中山南路與東橋七街口及永大路三段等多處發生積水情形，市議員林易瑩今天質詢時，批積淹水問題一直沒辦法有效改善，要求市府提出改善期程。市府表示，將增加建置聯通管或集水井及排水箱涵改善積水問題。

林易瑩指出，永康區許多地區，每逢下雨就會積淹水，快要成為「積淹水保證區」，她批評，積淹水問題一直沒辦法有效改善，不只讓居民相當困擾，積淹水問題也讓交通運輸量大的永康產生交通安全疑慮。她質疑一直未能看到市府針對這些區域提出有效的改善措施，要求市府盤點重複積淹水區域，並且提出改善期程，讓民眾不再擔憂。

水利局表示，因氣候變遷，近期短延時強降雨事件屢屢發生，為因應類似降雨事件，黃偉哲帶領市府團隊積極研擬改善方案，持續推動各地排水改善工程。

為改善永康區中正路涵洞積水情形，已於高速公路東側進場施作抽水井並調度移動式抽水機預佈，可加速區域地表排水收集；長期規畫上需延伸目前高速公路側車道的雨水箱涵，加速排入下游區域排水，惟經費達5.1億元，仍持續爭取中央經費；目前已同步評估利用高速公路西側既有側溝，辦理側溝加大等應急方式以增加當地排洪效率，以加速減輕當地積水情形。

另永康區東橋二街 (柴頭港D幹線)排水改善工程」完工後，經多次豪雨考驗，吉村大飯店前積水情形已有改善，但中山南路510巷周邊仍有局部積水，目前已評估應急改善方案，將在中山南路542巷口增設集水井，連通至道路對向側溝並做部分側溝改建。

永大路三段沿線積水情形，經現勘發現側溝聯通管遭異物阻塞，是該路段積水主因，已完成側溝清疏作業，路口積水情形大幅改善，後續工務局也將於自強路口增設聯通管，以加速路面水排除。