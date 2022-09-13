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影／麻豆文旦中秋節前銷售一空 農會展示加工成果產品

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
麻豆文旦中秋節前銷售一空，麻豆農會展示加工成果產品。記者周宗禎／攝影
麻豆文旦中秋節前銷售一空，麻豆農會展示加工成果產品。記者周宗禎／攝影

中國大陸今年暫停文旦進口許多人擔心會滯銷，不過台南麻豆特產文旦鮮果中秋節前就已銷售一空，目前剩下的大果及口感不適合生吃的文旦大多送進加工廠；麻豆農會下午展示農會收購大果加工現況，展示農會各項加工產品。

今年麻豆文旦收成超過2萬8千公噸，其中10分之1加工用。麻豆農會總幹事孫慈敏表示，麻豆文旦種植面積近年已增至約850公頃，占全台種植面積四分之一。農會有鑑於收成數量大，在所有水果採收處理後，必有次級果品問題，農會也一直努力向農委會爭取設置初級加工場。

她說，加工場終於今年8月底成立，不但有自動削皮機、蒸餾設備，還有零下10度能動倉庫，即一台620萬元的自動甜度偵測分級選果設備，農委會、農糧署及市政府推動補助補助超過千萬元，8月中旬起陸續收購文旦加工果，正好解決今年白露節氣離中秋節較近之銷售的問題。

麻豆區農會推廣部指出，這次加工場內有食品安全的HACCP設置及冷凍庫、全台唯一非破壞性糖、酸度水分精密檢測機台、精油提煉蒸餾機器、自動削皮機等設備，往後要處理製作加工文旦格外果品，及其他水果品加工能有效提升產量及改善品質，減少次級果品流通市場、確保價值及顧全消費者利益。

麻豆文旦中秋節前銷售一空，麻豆農會展示加工成果產品。記者周宗禎／攝影
麻豆文旦中秋節前銷售一空，麻豆農會展示加工成果產品。記者周宗禎／攝影
麻豆文旦中秋節前銷售一空，麻豆農會展示加工成果產品。記者周宗禎／攝影
麻豆文旦中秋節前銷售一空，麻豆農會展示加工成果產品。記者周宗禎／攝影
麻豆文旦中秋節前銷售一空，麻豆農會展示加工成果產品。記者周宗禎／攝影
麻豆文旦中秋節前銷售一空，麻豆農會展示加工成果產品。記者周宗禎／攝影
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農會 文旦 中秋節

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