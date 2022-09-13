斥資4億元的雲2號道路開工 大幅紓解六輕車潮

為紓解六輕交通，公路總局和雲林縣府開闢連接六輕工業區的雲2號道路，1期工程已完工，今天動土進行第2期工程，全長約兩公里，總經費四億餘元，完工後連接雲3線形成交通網，可紓解六輕進出交通，避免上下班時段嚴重塞車。

今天開工典禮，由公路總局長陳文瑞、雲林縣長張麗善、公路總局第五區養工處長郭清水，雲林縣議長沈宗隆議長、副議長蘇俊豪副議長、麥寮鄉長蔡長昆、台塑協理蔡建樑等人共同主持。

張麗善說，六輕車流龐大，往來車輛多路經工業路，連結麥寮市區道路、雲3線等路經常堵塞，為解決聯外交通，開發雲2線道路，西起隔離水道連接六輕，第1期1億5千多萬元工程已於109年完工，第2期全長約兩公里，預計拓寬為25公尺雙向4車道、2機車道，可大幅紓解六輕進出交通。

縣府工務處長汪令堯進一步說明，指2期工程約4億元，中央補助2億5千多萬元，縣府配合1億3千多萬元；受物價波動，考量道路工程的整體性，縣府再自籌3千多萬元，今年7月完成招標。