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台南科大師生深入附近社區 教長者穿搭及刺繡DIY

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南科大師生深入附近社區，教導老人家穿搭講座及刺繡DIY。記者周宗禎／攝影
台南科大師生深入附近社區，教導老人家穿搭講座及刺繡DIY。記者周宗禎／攝影

台南應用科大與永康區公所合作舉辦「繡出新生」穿搭講座及刺繡DIY活動，推動「樂齡學習」；下午師生教導銀髮族活用穿搭技巧，展現屬於自己的熟齡韻味，另教手繡技法，創造獨一無二手繡書籤，為老年生活增添樂趣。

區公所請鹽洲、鹽行、鹽興三里里長協助各帶領20名高齡長者到「永康塩行里文化會館」參加活動。

鹽洲里長毛三寶說，原有里民到台南科大上插花等樂齡課程，學校新校長希望師生和社區多交流、回饋地方而透過公所與社區互動；地方也歡迎師生來社區指導繪畫、音樂、烘焙，對老人家身心有益。

永康區長陳勝楠表示，這次活動服飾設計管理系及全球刺繡研究發展中心師資，規畫適合銀髮族課程，帶領愛物惜物的長者檢視衣櫃做適當合宜搭配，建立服裝永續循環觀念，更教授手繡技法，讓長者手腦並用發揮巧思，創作屬於自己獨一無二的個人書籤，送給孩子、孫子或自用都很合適。

區公所表示，台南市已設立38間樂齡學習中心，提供高齡者學習場域，公所響應市政府理念，結合台南科大資源規畫樂齡課程，推廣高齡友善人文精神，為鄰近地區樂齡族群帶來新的學習契機。

台南科大師生深入附近社區，教導老人家穿搭講座及刺繡DIY。記者周宗禎／攝影
台南科大師生深入附近社區，教導老人家穿搭講座及刺繡DIY。記者周宗禎／攝影
台南科大師生深入附近社區，教導老人家穿搭講座及刺繡DIY。記者周宗禎／攝影
台南科大師生深入附近社區，教導老人家穿搭講座及刺繡DIY。記者周宗禎／攝影
台南科大師生深入附近社區，教導老人家穿搭講座及刺繡DIY。記者周宗禎／攝影
台南科大師生深入附近社區，教導老人家穿搭講座及刺繡DIY。記者周宗禎／攝影
台南科大師生深入附近社區，教導老人家穿搭講座及刺繡DIY。記者周宗禎／攝影
台南科大師生深入附近社區，教導老人家穿搭講座及刺繡DIY。記者周宗禎／攝影

台南科大 銀髮族

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