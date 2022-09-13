台南科大師生深入附近社區 教長者穿搭及刺繡DIY

台南應用科大與永康區公所合作舉辦「繡出新生」穿搭講座及刺繡DIY活動，推動「樂齡學習」；下午師生教導銀髮族活用穿搭技巧，展現屬於自己的熟齡韻味，另教手繡技法，創造獨一無二手繡書籤，為老年生活增添樂趣。

區公所請鹽洲、鹽行、鹽興三里里長協助各帶領20名高齡長者到「永康塩行里文化會館」參加活動。

鹽洲里長毛三寶說，原有里民到台南科大上插花等樂齡課程，學校新校長希望師生和社區多交流、回饋地方而透過公所與社區互動；地方也歡迎師生來社區指導繪畫、音樂、烘焙，對老人家身心有益。

永康區長陳勝楠表示，這次活動服飾設計管理系及全球刺繡研究發展中心師資，規畫適合銀髮族課程，帶領愛物惜物的長者檢視衣櫃做適當合宜搭配，建立服裝永續循環觀念，更教授手繡技法，讓長者手腦並用發揮巧思，創作屬於自己獨一無二的個人書籤，送給孩子、孫子或自用都很合適。