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全民運五人制足球賽 地主隊嘉縣男女組雙雙告捷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣承辦全民運，五人制足球團體賽昨起到16日，分別在吳鳳科大及縣立體育館登場，首度納入五人制足球項目，以男女組別競賽。圖／嘉縣府提供
嘉義縣承辦全民運，五人制足球團體賽昨起到16日，分別在吳鳳科大及縣立體育館登場，首度納入五人制足球項目，以男女組別競賽。圖／嘉縣府提供

嘉義縣承辦全民運，五人制足球團體賽昨起到16日，分別在吳鳳科大及縣立體育館登場，首度納入五人制足球項目，以男女組別競賽，地主嘉縣代表隊及資格賽前7名，共8隊可參加會內賽爭取金牌。

8強預賽分兩組採用分組單淘汰加復活賽制(復活賽以二柱復活賽，最優勝者為分組第二名)，各組前2名進行交叉決賽，勝者爭冠、亞軍，敗者爭3、4名;各組第3名爭5、6名。各組第4名爭7、8名。

首日男子組對戰第一場新北市對屏東縣，雙方火力全開，屏東有3位現役國腳王琨崴、謝金成、戴委任默契配合，上半場攻下7分，11號黃杰單場貢獻3次進球，最終以5比9取得首勝。

第二戰桃園對戰台東，比賽以林駿凱表現最突出，開賽後15分鐘連續進2球，反觀台東尚未將狀態磨合到最佳，以3比0結束上半場。下半場雙方你來我往，其中桃園林駿凱在第24分配合隊友助攻，第三次成功破門上演帽子戲法，幫助球隊6比4拿下首勝。台北代表隊全隊配合各有表現，以8分(8比3)優勢力壓花蓮縣贏得首戰。

壓軸登場地主隊嘉縣代表，比賽上半場以2比0領先台南，下半場亞洲盃國手林志紘、陳敬玄、黃偉倫在最後4分鐘連進3球，將優勢擴大至5比1，最終地主隊獲勝。

女子組首場嘉縣對戰台中，雙方防守強勢，上半場以1比1平手，下半場嘉縣黃馨筠及台中吳悠各為球隊進兩球，吳悠在比賽結束前1分鐘第二次進球，仍無法扳回賽事，最終嘉義以5比3取得首勝。

第二場新北對上高雄，開賽上半場新北1比2落後，下半場上演逆轉秀最終以5比4險勝對手。最後一場花蓮縣對戰桃園，花蓮女足以絕對優勢12比4大差距勝出，其中花蓮11號林瓊鶯上下半場皆兩次破門，表現精彩，個人為球隊拿下4分。

嘉義縣承辦全民運，五人制足球團體賽昨起到16日，分別在吳鳳科大及縣立體育館登場，首度納入五人制足球項目，以男女組別競賽。圖／嘉縣府提供
嘉義縣承辦全民運，五人制足球團體賽昨起到16日，分別在吳鳳科大及縣立體育館登場，首度納入五人制足球項目，以男女組別競賽。圖／嘉縣府提供
嘉義縣承辦全民運，五人制足球團體賽昨起到16日，分別在吳鳳科大及縣立體育館登場，首度納入五人制足球項目，以男女組別競賽。圖／嘉縣府提供
嘉義縣承辦全民運，五人制足球團體賽昨起到16日，分別在吳鳳科大及縣立體育館登場，首度納入五人制足球項目，以男女組別競賽。圖／嘉縣府提供

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