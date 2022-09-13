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嘉義市辦台灣設計展作品超猛 8件獲金點設計獎
台灣設計研究院舉辦2022金點設計獎，共2765件參賽，嘉義市去年底舉辦的台灣設計展有8件作品獲獎，也將繼續角逐本月下旬決選的「年度最佳設計獎」，市長黃敏惠說，嘉市多元的城市能量呈現在全台灣面前，更展現蘊積豐沛的藝文軟實力。
市府指出，獲獎作品「2021台灣設計展戶外指標工程」、「2021台灣設計展主視覺設計」、「2021台灣設計展動態主視覺設計」、「2021台灣設計展『剛剛好的城市：理想生活再想像』」、「2021台灣設計展主題館 RE: Chiayi—您有一則來自嘉義的新訊息」、「舊監青年旅店」、「現域」、「2021構竹林鐵新銳展」。
市府文化局表示，平凡編集的作品「剛剛好的城市」展現了嘉義城市生活態度；禾重建築「RE: Chiayi—您有一則來自嘉義的新訊息」表現城市規劃政策創新及願景；同心圓設計・影像翻轉過去對監獄嚴肅、恐懼的刻板印象；台灣設計師連線做的「現域」呈現嘉義各種水文脈絡與不同想像；原型結構利用竹材以林業鐵路的歷史氛圍，打造地景構造物。
另，設計展的戶外工程及主視覺，文化局表示，Path & Landforms進行戶外指標工程，一件設計及二棲設計負責的主視覺設計、主視覺動畫設計，都讓設計理念遠播增強宣傳效益，讓設計展活動圓滿順利。
黃敏惠聽聞多達8件作品獲獎，表示祝賀，並感謝所有團隊的辛勞，當時台灣設計展以「家意，以城為家，City as Home」為主題，從一座城市，三種家的概念，策劃展出13個展館，創造18種家的意義，透過設計展，把滿滿的設計能量、設計導入城市治理的成果，不僅把嘉義市多元的城市能量呈現在全台灣的面前，更展現蘊積豐沛的藝文軟實力。
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