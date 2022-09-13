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留美青農在千餘公尺阿里山區 種出嬌貴粉紅黑珍珠蓮霧
嘉義縣番路鄉青農許文昌，留學美國的大學商管學畢業，返國後回家鄉，在海拔1100公尺的阿里山國家風景區轄區番路鄉隙頂，栽種7分多地粉紅黑珍珠蓮霧，蓮霧嬌貴怕風雨，「厚工」難管理，經13年辛苦經營管理，種出高貴鮮豔香甜的蓮霧，現在採收上市，數量不多，消費者嘗鮮手腳要快。
新上任的番路鄉農會總幹事趙幸芳，臉書行銷台灣最高海拔蓮霧在番路鄉，出自留美青農許文昌，在番路鄉阿里山區種出粉紅黑珍珠蓮霧，好山好水番路鄉隙頂，不只能種出雲端上的甘露阿里山茶及咖啡！還能在秋天，產出粉紅色的黑珍珠。
趙幸芳形容粉紅黑珍珠蓮霧，「超大的黑金剛、蓮霧界LV黑糖芭比蓮霧！ 」粉紅黑珠珍蓮霧產期因氣候影響，只有短短7天， 預約訂購專線：0952-196001、0918-557873。
許文昌說，今年蓮霧生長期碰上風雨，收成減少，蓮霧「細皮嫩肉」，要套袋管理，他到南投縣信義鄉看到果農管理蓮霧，受友人鼓勵栽種，海拔高、高溫多濕氣候又怕風，管理費時費工，產期8月底到10月，甜度10至13度，自產自銷，每台斤150元。
農委會說，蓮霧屬於桃金孃科的熱帶水果，原生東南亞及印度安曼群島。最常吃到的蓮霧來自屏東粉紅色南洋種，蓮霧產期全年都有，是不少人年節送禮首選，蓮霧經技術品種改良、產期調節，可避免因雨季及病蟲害影響，被譽為「黑珍珠」。
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