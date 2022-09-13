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環保宗教祀祭漸獲認同 台南中元普渡紙錢減燒182噸

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局推動以功代金，善款達79.7萬元。圖／南市環保局提供
台南市環保局推動以功代金，善款達79.7萬元。圖／南市環保局提供

台南市環保局推動以功代金、紙錢集中燒，統計今年中元期間，以功代金善款79.7萬元，較去年提升49%，紙錢集中燒計載運量284.5公噸，也較去年增加近50%；以米代金82噸白米捐贈弱勢團體，約減燒182噸紙錢。

環保局表示，中元前即向較具規模的社區推廣以功代金、紙錢集中燒，中元期間全市約1398人次響應「以功代金」，善款79.7萬元，較去年提升49%。另今年四大超商的操作機都提供以功代金捐款服務，當社區住戶看到宣導海報，心動很快就能行動；透過四大超商響應以功代金的金額7.3萬元，較去年同期6.8萬元成長6.7%。

紙錢集中燒方面，載運量共284.5公噸，也較去年增加49%。寺廟、機關外，社區參與願意也明顯提升，共計235個社區申請載運，較去年同期179個社區成長31%。此外，全市包括鹿耳門天后宮等10多家廟宇及單位響應以米代金，共約82噸白米，祭祀後均捐贈弱勢團體，換算約可減燒182噸紙錢。

環保局長謝世傑表示，中元普渡期間是一年當中紙錢使用量最大的時候，焚化紙錢會帶來空氣汙染，欣見多年推廣以功代金、紙錢集中燒漸獲成效。

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