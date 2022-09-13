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台南山上區「山上頂瓜瓜、木瓜產業文化活動」18日登場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南山上區「山上頂瓜瓜、木瓜產業文化活動」18日登場。記者周宗禎／攝影
台南山上區「山上頂瓜瓜、木瓜產業文化活動」18日登場。記者周宗禎／攝影

台南市山上區「山上頂瓜瓜、木瓜產業文化活動」18日在山上花園水道博物館西側舉辦，今天在山上淨水池好漢坡辦宣傳記者會，展示木瓜等山上在地特產、中華醫事科大校長孫逸民介紹校方為這次活動製作的木瓜特色點心，歡迎各地民眾18日來山上體驗木瓜產業特色。

木瓜節以「山上頂瓜瓜」為主題，結合地方觀光資源，規畫水道階梯登頂、水果創意美食、古早味料理、山上輕旅行、親子闖關、水果拍賣會、摸彩等多項精彩活動，現場還有木瓜剉冰跟芒果冰讓大家品嘗。

山上區長余基吉表示，木瓜雖然是長年生水果，但秋天是最好吃的時候，現在也是遊山玩水的好時候，木瓜節希望帶大家一起來吃木瓜剉冰、木瓜冰棒，呷便宜的水果，除了木瓜外更有當地芭樂、鳳梨、香蕉、火龍果、酪梨等鮮甜多汁鮮果販售，另外更可品嚐到當地社區媽媽的庶民美食以及府城知名小吃，要與現場的民眾一起來歡樂，在地企業亦提供多樣摸彩品，第一特獎有宏佳騰機車及高級電器用品等近30樣獎項，邀請大家18日前來山上，走訪木瓜的故鄉，來趟好山好水的水博館巡禮，體驗屬於山上農村文化及風情，詳情可在山上區公所網站上查詢。

副市長趙卿惠表示，台南是台灣木瓜第二大產區、今天展示的木瓜有的都比他的頭還要大，品質第一；感謝在地企業捐贈豐富的獎品回饋當天參與民眾。尤其歡迎外地遊客利用白天時間來，順道去附近的水道博物館、左鎮化石館等等周遭景點遊玩。

農業局表示，大台南農產品豐富，每區都有特色水果分布不同季節，山上區木瓜頂瓜瓜產業活動，除了行銷在地水果外，更有知性的花園水道博物館，讓更多遊客能在假期體驗農村文化，推薦喜愛低碳慢活旅行遊客，可選擇山博行公車一日遊行程，走訪大內南瀛天文園區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區，來個山上農村輕旅行、好山好水好好玩。

台南山上區「山上頂瓜瓜、木瓜產業文化活動」18日登場。記者周宗禎／攝影
台南山上區「山上頂瓜瓜、木瓜產業文化活動」18日登場。記者周宗禎／攝影
台南山上區「山上頂瓜瓜、木瓜產業文化活動」18日登場。記者周宗禎／攝影
台南山上區「山上頂瓜瓜、木瓜產業文化活動」18日登場。記者周宗禎／攝影
台南山上區「山上頂瓜瓜、木瓜產業文化活動」18日登場。記者周宗禎／攝影
台南山上區「山上頂瓜瓜、木瓜產業文化活動」18日登場。記者周宗禎／攝影
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台南山上區「山上頂瓜瓜、木瓜產業文化活動」18日登場。記者周宗禎／攝影
台南山上區「山上頂瓜瓜、木瓜產業文化活動」18日登場。記者周宗禎／攝影
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台南山上區「山上頂瓜瓜、木瓜產業文化活動」18日登場。記者周宗禎／攝影
台南山上區「山上頂瓜瓜、木瓜產業文化活動」18日登場。記者周宗禎／攝影
台南山上區「山上頂瓜瓜、木瓜產業文化活動」18日登場。記者周宗禎／攝影
台南山上區「山上頂瓜瓜、木瓜產業文化活動」18日登場。記者周宗禎／攝影
台南山上區「山上頂瓜瓜、木瓜產業文化活動」18日登場。記者周宗禎／攝影
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