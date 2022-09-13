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台南教研中心今動土新建 教育局創思中心未來將進駐
台南市教育界關注的教師綜合研習中心，新建工程今天動土典禮，市長黃偉哲到安定區工地主持，與民代、國中小校長師生、社區民眾及地方人士見證。教師綜合研習中心預計民國113年完工，將提供台南市中小學教師新穎、良善的學習場地。
教師綜合研習中心分兩部分：綜合大樓設有辦公室、講師休息室、圖書室、小會議室及能容納300人以上大型會議室；活動中心挑高二樓有743平方公尺，可配合社區活動使用，完成後可提供教師更優質、更安全學習空間。教育局創思中心將進駐教研中心，方便提供教師的教學需要。
教育局長鄭新輝表示，安定區位於大台南地理中心，也是南科附近發展潛力區域，附近有國道8、國道1可供來往，交通四通八達，教師到研習中心交通便利。
黃偉哲表示，台南市教師綜合研習中心，經歷很多次討論終於動土，是提升教學、研究重鎮；對地方也兼具活動中心功能，是學校和社區間相互溝通的據點。身處教育第一線的教師，要不斷地吸收新觀念、新教法，嶄新、設備齊全的教師研習中心，讓教師有好的環境學習是非常值得的，因為唯有準備萬全的老師，才能成就每一位孩子。
黃偉哲說，新建工程共核定1億2449萬多元，能順利開工要感謝市議會能夠全額支持工程經費，市府好好的利用經費，建設一個良善的教師學習環境，及讓社區便於利用的活動空間。
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