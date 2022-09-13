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好盆友注意！多肉植物市集前進斗六 本周末南聖宮登場

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
廣受多肉植物玩家及「好盆友」歡迎的多肉植物市集，本周六、日在雲林斗六南聖宮登場。圖／台灣仙肉植物巡迴展售會提供
廣受多肉植物玩家及「好盆友」歡迎的多肉植物市集，本周六、日在雲林斗六南聖宮登場。圖／台灣仙肉植物巡迴展售會提供

雲林斗六南聖宮連年舉辦多肉植物市集，吸引上百名「好盆友」與玩家到場尋寶，今年活動將在本周六、日上午9點至下午6點登場，集結北、中、南70多家多肉園用心養護的植栽作品，不少玩家已摩拳擦掌，預備盡情採購一番。

近年斗六市吹起「療癒風」，許多人迷上種植多肉植物，解悶、放鬆身心靈，在地廟宇南聖宮也結合多肉植物市集，展出各種形色植物，讓民眾感受不同層次的舒壓。

主委游鳯珠、宮主吳秋忠說，國內防疫政策朝向共存前進，多肉植物市集提供民眾在後疫情時代有被療癒的機會，市集中除有時下最夯的品種植物，還有達人傳授組合盆栽技巧、照顧技巧及展售周邊小工具等。

斗六市江姓玩家說，能參加植物展的多肉園堪稱「精品」等級，重在養護技術高超，展售的植栽色澤均相當漂亮，尤其現在入秋，多肉植物最容易顯色，此詞舉辦市集很對時，且有不少高知名度的社團、超人氣網路賣家參與，迫不急待要前往取經。

主辦單位台灣仙肉植物巡迴展售會表示，此次市集有熱門的觀葉植物、各種景天、百合、龍舌蘭、仙人掌、塊根、蕨類、空氣鳳梨、園藝用品及介質、塑膠和陶瓷盆器，現場祭出優惠方案及贈品活動，邀請「好盆友」逛市集，享受療癒時光。

雲林斗六南聖宮連年舉辦多肉植物市集都吸引上百名「好盆友」與玩家到場尋寶。圖／斗六南聖宮提供
雲林斗六南聖宮連年舉辦多肉植物市集都吸引上百名「好盆友」與玩家到場尋寶。圖／斗六南聖宮提供

多肉植物 斗六

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