台糖新營五分車最快下月復駛 初期1公里長引熱議

停駛1年餘的台糖台南新營五分車復駛露曙光；據悉，台糖公司本月已完成修繕及測試，將報請經濟部鐵道局核准後，最快下月復駛台糖新營站至中興站間約1公里，重現台鐵、糖鐵、鹽鐵「三鐵」獨特旅遊特色。

不過該路線原全長約4.6公里，越過急水溪終點在柳營區八翁酪農區，初期復駛僅1公里地方看法不一；有的認為「怨無不怨少」，可逐步爭取到位。不少人認為路線真的太短；有人以「屁股還沒坐熱就要下車」形容，出身大新營地區的市議員蔡育輝也不平中央對嘉義縣及台南「大小目」。

蔡表示，行政院長蘇貞昌去年8月拍板斥資2.5億元，讓嘉義縣蒜頭糖廠五分車通車到故宮南院，全長4.8公里，下月國慶焰火通車，反觀，新營台糖五分車復駛卻如此寒酸，差太多了。

台糖則說明，台糖新營五分車復駛不僅是經費，最重要還是「安全」考量。熟諳該路線的台糖人員進一步說，以將復駛的該1公里路線來說，投入修繕經費約數百萬元，後續中興車站至柳營火燒店約2.3公里，估計得再投入上千萬元，若要到終點站八翁酪農區，推估至少要再增加至少3000萬元以上。

尤其，路線還要橫跨長榮路外環道及現有橋梁抬高等後續工程與交通安全、防洪等，考量面向更複雜；以先努力後續推進柳營火燒店為優先考量，當地又有「關子嶺之戀」台灣著名歌謠作曲家及台語歌手吳晉淮故居，可望帶動地方觀光旅遊發展。