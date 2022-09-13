故宮南院調整嘉義文史廳引爭議 藍批名存實亡院方駁斥

國民黨智庫日前指稱，故宮南院在馬政府時期設嘉義文史廳，近來受壓縮，展區被從3樓移到1樓伊斯蘭祈禱室，智庫召集人陳學聖批名存實亡，嘉縣文化基金會董事陳俊哲也批文史廳無法讓民眾得到光榮感；故宮說，嘉義文史新媒體展，是以當代博物館沉浸式體驗的概念設計。

智庫說，展室面積只有原來5分之1，從文史廳貶為嘉義文史展」，被口口聲聲愛台灣的民進黨政府邊緣化，快要消失無形了，民眾到博物館主要就是為睹實物風采，如果只展示照片或影片，在別處就能觀看的二手資料，就失去買票進場價值。

博物館多媒體應用，只能做輔助，不適合當展示主體，尤其網路科技發達，多媒體展覽無需親訪博物館，便能在線上觀看，何況科技展演特色，是冰冷虛擬感，沒溫度，原來嘉義文史廳蘊涵「嘉義溫度」，已經蕩然無存。

陳俊哲說，嘉義文史廳不是縮編問題，而是用清朝觀點看嘉義，不是在地角度，沒有光榮感，嘉義廳展館看不出對嘉義有多少研究，看展過程引不起認同，無法感動人，只是堆砌故宮檔案。

故宮南院推出的嘉義文史新媒體展，以當代博物館沉浸式體驗的概念設計，以主題故事呈現18世紀初至20世紀嘉義文史資料，在立體模型上光雕投影，探索不同時期的聚落變遷，塘汛部署等。推出以來普受觀眾好評，改到1樓不用門票免費觀賞。

陳俊哲說，文史展示區位調整，是由觀眾參觀體驗角度出發，整體考量參觀動線所做調整。期盼大家參觀也歡迎給指教，做得更好。「但對有心人將博物館專業考量進行的動線調整，不當連結到是否重視嘉義，藉此抹煞故宮南院同仁的努力，我們無法接受」。