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汽機車零組件產業幕後功臣 台安特殊鋼投資台南

中央社／ 台南12日電

台灣汽車零組件每年產值約2000億元，其中南台灣就占1/3。生產模具的精密度、耐用度，鋼材質量是重要關鍵，台安特殊鋼在台南新吉工業區的新廠，就是業者最好的後盾。

依台南市政府經發局今天提供數據，台灣汽車零組件每年產值約新台幣2000億元，其中南台灣就占1/3，包括車燈、碰撞件更是全球售後維修市場龍頭，台南市就有不少知名廠商，包括全球第1的汽車AM塑膠件、保險桿製造商東陽實業，還有車燈大廠帝寶、堤維西等。由於生產模具的精密度、耐用度，鋼材質量是重要關鍵，台安特殊鋼在台南新吉工業區新廠，就是業者最好後盾。

經發局長陳凱凌說，台安特殊鋼成立逾40年，是台灣大型鋼材進口庫存及零售商，齊全模具鋼種類配上豐富庫存，以符合消費市場追求最大性價比需求，並兼具高精質優特點。除深耕模具及機械產業，更深入產業及客戶需求，針對台灣模具產業全球接單產業特性，客製化、機動化調整。

台安特殊鋼台南廠經理洪志豪說，台安專營高階模具鋼，代理包括德國葛利茲SWG、日本山陽Sanyo、韓國Doosan等國際品牌，產品線還有熱作工具鋼、鏡面不銹鋼、鐵板、中碳板、中鋼板、紅十字板、模具鋼等。

並因應業務擴張需求，在北、中、南陸續成立營運據點，目前新北有五股、泰山、蘆洲3廠，桃園則是中壢廠，雲林落腳斗六，還有服務南部客戶為主的台南廠。

經發局提供資料，在加工服務上，台安特殊鋼添購各型設備，包括大型日本AMADA AI智慧型鋸床、大型龍門式銑床，以及大尺寸鑽床。依客戶需求量身訂做，目前產品銷售海內外，充足庫存、遍佈全台營業中心及倉儲，讓材料配送及技術服務能掌握時效，未來也朝世界級特殊鋼供應商目標邁進。

台安特殊鋼指出，6個據點依產業類別的地域性設置，並定調主要服務項目，以台南廠為例，主要客戶都是汽機車零組件的全球性大廠，無論是機車、電動車、汽車的車燈或是車件，都是台安特殊鋼服務重心客戶。

另外，台安特殊鋼也在台南與客戶長期配合形成產業鏈，採「一條龍」方式希望台灣模具訂單接的更多、完成的更快。除了提供模具材料外，提供全方位設計諮詢服務才是台安能獲得業界信賴關鍵。

台南 日本 桃園

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