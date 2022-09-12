監院糾正斗六咬狗段開墾 雲縣府：現行法律不周願尊重

雲林縣斗六市咬狗段山坡地疑遭開墾，有近2公頃山坡地砂石外露，立委蘇治芬去年1、8月兩度召開記者會，質疑縣長張麗善和其弟張啟盟違反水保法濫墾，去年9月張啟盟及其配偶也遭雲林縣地檢署提起公訴，近日雲林縣政府因咬狗段開墾案遭監察院糾正，縣府表示已在現有法令內盡責監督，會尊重結果。

雲林縣政府近日遭到監察院糾正咬狗段開墾案，雲林縣政府今發出新聞稿表示，會尊重相關糾正內容，但監察院也提到，本案「凸顯現行法令規定不周」，縣府已在行政作業過程中，以現行法令規範下盡到監督責任，對於因法令規定不周而衍伸相關爭議，雖然無奈，但會尊重監察院的報告內容。

雲林縣政府指出，咬狗段山坡地開發案參雜許多政治因素，監察委員應擁有獨立查案空間，過程中卻遭到立委蘇治芬公開施壓，要求監察院彈劾糾縣府，否則應該廢掉等言論，以政治力干涉監院獨立運作職權；同時也強調，調查報告中，明確指出未發現有土石外運車輛，或可疑人士竊採砂石，呼籲有心人士切勿再有不當影射。