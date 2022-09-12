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影／台南文賢路、橋狹窄阻礙交通溪流 市府年底前改善

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南仁德文賢路、橋狹窄阻礙交通溪流，市府年底前改善。記者周宗禎／攝影
台南仁德文賢路、橋狹窄阻礙交通溪流，市府年底前改善。記者周宗禎／攝影

台南都會公園、奇美博物館、保安車站等觀光景點主要聯外道路仁德文賢路、文賢橋狹窄，影響交通、阻礙三爺溪水流，市府爭取中央經費改建文賢橋、拓寬文賢路，市長黃偉哲下午到工地了解施工狀況。

文賢橋新橋梁為「單柱式斜張鋼梁」景觀橋，含兩端引道橋梁提高及既有道路拓寬，109年底開工，已提前於今年8月完工通車，增加三爺溪通洪斷面及排水通洪能力，同時更具景觀特色成為地標。

第2階段由台1線至台86線，路長約1413公尺，拓寬雙向各一混合車道並增設人行道，兩工程預計今年11月底前全部完工。

市府向營建署爭取約6億元拓寬仁德區文賢路、改建三爺溪排水文賢橋；文賢橋改建提前完成。黃偉哲見工程讓交通更安全、新橋美觀，期勉工務局再接再厲，早日完成文賢路拓寬。

黃偉哲表示，文賢路拓寬擔負地方交通重責大任，仁德區位於文賢路上跨越三爺溪的文賢橋，因橋梁底高嚴重不足，遇大雨造成水患；文賢路也是往來台南都會公園、奇美博物館重要道路，交通頻繁，改建橋梁、拓寬提升道路水準，是城市發展必要建設，已完成第1階段工程，第2階段拓寬完成後，交通更平順，避免民眾飽受塞車之苦，提升都會公園與保安車站區域交通需求及觀光發展。

仁德成功里長鄭晴而指出，這段鄰近三爺溪，遇到颱風常積水或淹水，橋樑改建後，改善排水通洪能力，解決淹水問題，這裡的居民都很高興看到道路品質改善。

工務局表示，仁德區文賢路台1線至保安路段拓寬全長約1913公尺，原12公尺道路拓寬為15公尺，總經費約5億7971.8萬元，用地費2億3472萬、工程費3億4499.8萬元。第1階段台86線橋下至保安路，包括文賢橋改建，道路長約497公尺，寬度15公尺，雙向混合車道並增設人行道。

台南仁德文賢路、橋狹窄阻礙交通溪流，市府年底前改善。記者周宗禎／攝影
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台南仁德文賢路、橋狹窄阻礙交通溪流，市府年底前改善。記者周宗禎／翻攝
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人行道 奇美博物館 黃偉哲 台南

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