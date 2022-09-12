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未落實監督張家農地開發案遭糾正 雲縣府：尊重

中央社／ 雲林縣12日電

雲林張家濫墾山坡地案，雲林縣府遭監察院糾正。雲林縣府今天說，已在現行法令規範下盡可能盡到監督責任，因法令規定不周而衍生相關爭議，縣府無奈，但尊重監察院報告內容。

雲林縣長張麗善胞弟張啟盟濫墾斗六市咬狗段山坡案，面積約2公頃，約有5個足球場大，民進黨立委蘇治芬在民國109年1月首度披露，同年8月13日二度現勘，發現水土保持未改善、砂石沖刷嚴重。

監察院今年初現勘調查，監察院監委林盛豐等人今天發布新聞稿指出，雲林張家濫墾山坡地案，雲林縣政府未落實施工檢查，核有違失，監院通過糾正；後續將督促雲林縣府落實監督管理責任，確保山坡地安全，維護民眾生命財產權益。

雲林縣政府下午則發布新聞稿指出，此案已參雜眾多政治因素，監察委員應擁有獨立查案的空間，但過程中卻始終遭到民進黨立委蘇治芬公開施壓，發表「要求監察院彈劾糾正雲林縣府，否則應該廢掉」等言論，以政治力干涉監院獨立運作職權的作為，雲林縣府感到遺憾。

雲林縣府強調，監院報告內容寫到此案「凸顯現行法令規定不周」，縣府在行政作業過程中，已在現行法令規範下盡可能盡到監督責任，對於因法令規定不周而衍生相關爭議，縣府雖無奈，但尊重監察院的報告內容。

雲林縣政府提到，監院調查報告中，明確指出未發現有土石外運車輛車行，或可疑人士竊採砂石等相關跡象，呼籲有心人士切勿再有不當影射。

雲林 監察院 濫墾 張麗善

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