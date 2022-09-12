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南市新吉工業區下月申租 估能滿租創造近萬個工作機會

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市新吉工業區用地下月辦理最後一塊用地申租審查， 可望達成百分百滿租。圖 ／台南市政府經發局提供
南市新吉工業區用地下月辦理最後一塊用地申租審查， 可望達成百分百滿租。圖 ／台南市政府經發局提供

台南市政府下月底將辦理新吉工業局用地最後申租審查，通過後將達到全區100%出租率，屆時全區將有144家廠商進駐，可望為台南增加380億年產值及9935個工作機會。

市府經發局說，新吉工業區未來結合鄰近台南科技工業區及七股科技工業區等，吸引各相關產業進駐並形成產業群聚效應。

經發局表示，2020年完工啟用的新吉工業區，總開發面積共計123.26公頃，是全國第一個「汙水零排放」的工業區，引進產業類別以「低汙染」及「低耗水」為主，目前市府轄管四大產業園區，包括樹谷園區、柳營科技工業區、永康科技工業皆已出租/出售完畢，新吉工業區也可望達到100%滿租。

台南市長黃偉哲表示，南市正進行各項產業用地開發，包含七股科技工業區，總開發面積達141.34公頃，預定2027年完工，在新營轉運站北側規畫開發面積約36公頃的產專區用地，並啟動柳科三期報編作業，另麻豆工業區市地重劃工程今年1月竣工啟用，未來透過這些各大工業區相互串鏈並結合周邊產業聚落，加速工業區開發及活化，可望與南科、高科成為科技金三角，帶動台南產業振興。

台南市長 南科 黃偉哲

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