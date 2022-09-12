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全台首座溫室展示中心在嘉義 獲2022德國iF設計大獎

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
皆展溫室展示中心內部有智慧型溫室設備及720環景實境VR等項目，能觀看各類溫室設施。記者呂慧瑜／攝影
皆展溫室展示中心內部有智慧型溫室設備及720環景實境VR等項目，能觀看各類溫室設施。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣在地企業皆展溫室，首創全台第一座溫室展示中心，獲2022德國iF設計大獎，今天由iF Design亞洲區總經理李建國到場致贈獎牌，皆展總經理胡馨元受獎後，並將獎牌致贈給嘉義縣長翁章梁，翁章梁表示，皆展溫室不僅獲得設計大獎肯定，也讓世界看見台灣農業。

行政院農業委員會農糧署長胡忠一，嘉義縣長翁章梁、財團法人中衛發展中心董事長謝明達、iF 亞洲區總經理李建國等人今天到皆展有限公司見證受獎。

胡忠一指出，農委會農糧署設立「2020農糧產業新南向市場拓銷」計畫，由財團法人中衛發展中心輔導，以公部門力量協助皆展打造全台灣第一座溫室展示中心，大家不斷創造榮耀，讓全世界看到台灣人的努力。

皆展溫室展示中心內部，有智慧型溫室設備、720環景實境VR能觀看各類溫室設施、呈現溫室運用的網材以及不同溫室模型外觀，滿足全球消費者選材了解需求，也從現代化的溫室展示中心了解農業發展的重要性。

翁章梁表示，全台第一座溫室展示中心結合空間美感及設計巧思，打破大眾對傳統農業的刻板印象，現今科技力量不停進步，將智慧機械與經驗結合，能有效提升農業的產量與品質，智能溫室展示空間能帶領嘉義縣智慧化農業的發展。

胡馨元表示，今年獲得國際四大設計獎之一的肯定，是從在57個國家近1萬1000件參賽中作品脫穎而出，皆展的產品至今所出口的溫室材料以及興建的溫室已遍布4大洲30幾個國家，國內外客戶總計超過3000家。

皆展溫室展示中心內部，有呈現溫室運用的網材以及不同溫室模型外觀，滿足全球消費者選材了解需求。記者呂慧瑜／攝影
皆展溫室展示中心內部，有呈現溫室運用的網材以及不同溫室模型外觀，滿足全球消費者選材了解需求。記者呂慧瑜／攝影
行政院農業委員會農糧署長胡忠一（前排左4）、嘉義縣長翁章梁（前排右4）、財團法人中衛發展中心董事長謝明達、iF亞洲區總經理李建國（前排右2）等人，今天到皆展有限公司見證受獎。記者呂慧瑜／攝影
行政院農業委員會農糧署長胡忠一（前排左4）、嘉義縣長翁章梁（前排右4）、財團法人中衛發展中心董事長謝明達、iF亞洲區總經理李建國（前排右2）等人，今天到皆展有限公司見證受獎。記者呂慧瑜／攝影
皆展溫室展示中心內部，有呈現溫室運用的網材以及不同溫室模型外觀，滿足全球消費者選材了解需求。記者呂慧瑜／攝影
皆展溫室展示中心內部，有呈現溫室運用的網材以及不同溫室模型外觀，滿足全球消費者選材了解需求。記者呂慧瑜／攝影

翁章梁 嘉義

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