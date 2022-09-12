梅花颱風影響…台南雲多但降雨零星 水庫挹注有限

受颱風梅花接近台灣影響，台南地區今天天氣不太穩定，雖仍有陽光，但有時雲層較厚伴隨零星降雨，南區水資源局以目前氣象預報研判，此波天氣變化對南部水庫挹注有限。

台南今天多數地區天氣大致屬晴朗炎熱，清晨起可感受到偶有陣風出現，天上雲層變多、變厚，移動速度加快，陽光不時被飄過雲層遮住，部分地區出現零星降雨，天氣多變但雨量不多。

依中央氣象局觀測資料，至下午1時為止，今天台南累積雨量最多的是濱海地區的北門測站，但也僅有12毫米，其他測站都沒有超過5毫米，主要水庫集水區則都在1毫米以下。

經濟部水利署南區水資源局副局長王瑋告訴中央社記者，曾文與烏山頭水庫合計蓄水量於今日0時為3億25 67萬立方公尺，蓄水率為約55.3%，同期枯旱排名為49年來排序第9（蓄水量由低至高排序）。

王瑋表示，依目前氣象局預報，颱風梅花路徑向北轉北北西進行，7級風暴風半徑約150公里，且外圍環流雲系較鬆散等條件下，降雨以中北部為主，南部地區影響以強陣風為主，降雨較為零星，預估對南部水庫水量挹注有限，但水利署人工增雨團隊仍持續守視，於天候條件適合時進行作業。

王瑋指出，目前嘉南灌區第二期稻作正值供灌期間，為有效節水灌溉，農田水利署嘉南管理處已採供8日停5日的供灌措施，依往年供灌經驗，二期作供灌作業將於11月上旬完成，後續用水量仍須視現地降雨及作物生長狀況調控。

依南區水資源局觀測資料，今天下午1時台南各主要水庫蓄水狀況為，曾文水庫蓄水量2億7275萬立方公尺，蓄水率約53%，烏山頭水庫蓄水量5207萬立方公尺，蓄水率約65%，南化水庫蓄水量8895萬立方公尺，蓄水率約99%。