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嘉市動保自治條例草案再修正 貓狗買賣前須植晶片

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府制定「嘉義市動物保護自治條例」第3度修正，若議會審議通過，市府函給農委會也獲同意，將能公告實施。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府制定「嘉義市動物保護自治條例」第3度修正，若議會審議通過，市府函給農委會也獲同意，將能公告實施。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府制定「嘉義市動物保護自治條例」草案去年4月公布，不過日前中央第3度認為須修改，包括第8條規範寵物買賣的部分，加註為「特定」寵物應完成晶片植入、辦理登記，才能買買或轉讓他人，市府建設處表示，須改的都只法條寫法，議會審議通過後，再函給中央，最快今年實施。

據了解，嘉市動保自治條例，第8條原寫「特定寵物業於寵物買賣或轉讓時，應辦理寵物登記及植入晶片」，改「特定寵物業應於完成特定寵物之晶片植入，並辦理寵物登記後，始得買賣或轉讓他人」；另，第17條和18條對調。

市府解釋，特定寵物指的是貓、狗，原本條文部分未註明「特定寵物」，只寫寵物，恐不夠精確，恐釀誤會是否各種寵物都須植晶片。

嘉市動保自治條例去年4月就公告，原預計最快去年底上路實施，市府建設處表示，應中央要求條文寫法修正，此為第3次，待議會對於這次修正內容審議通過，會函給農委會，若同意並備查，市府就能公告。

建設處也表示，自治條例中唯一有罰則的，為第6條飼主攜帶寵物出入公共場所，應使用1.5公尺以下鍊繩、箱籠等，勸導拒不改善者，可處3000元到1萬元罰鍰；第13條雇主應防止勞工在工作場所、宿舍等地宰殺犬貓或買賣、食用，違反者可處1萬5000元到7萬5000元罰鍰，若雇主有善盡教育責任，可免罰。

寵物 嘉義 農委會 動保法

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