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台南名產菱角不只官田有 這裡「活水菱角」更受老饕青睞

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
市議員鄭佳欣介紹歸仁菱角及農會新品秈靚米炊粉。圖／農業局提供
市議員鄭佳欣介紹歸仁菱角及農會新品秈靚米炊粉。圖／農業局提供

台南市菱角官田區種植面積最大，規模也是國內第一，菱角田大多集中曾文溪以北，不過，台南最南端的歸仁大潭里也有菱角、種植約11公頃，當地土質好又有自然湧泉，人稱「活水菱角」，歸仁農會今天舉辦菱角推廣活動；市府呼籲大家採購在地農產，響應「食在地、享當季」。

農業局農會輔導科長王仁志說，歸仁農會今天展示各項在地農產與菱角料理：有將菱角秈米炊粉、菱角燒肉、海鮮菱角沙拉等。農會購物中心也有賣冷凍菱角仁，「市長黃偉哲歡迎大家踴躍採買」。

歸仁農會總幹事翁淑雲表示，歸仁栽培菱角已超過70年，大潭是全台南市最南側的社區，緊鄰北高雄，雖然務農人口逐漸老化，但仍維持一定的菱田面積，當地土質多屬於砂質土壤，栽種的條件佳，面積最大的林仔邊，因地勢低，有利於蓄水，更特別的是有自然湧泉的挹注，品質更加提升，每到產季，商販都會前來收購，現採的菱角搶手，也帶動了行情。由於當地土壤具備自然湧泉特性，有「活水菱角」的產業美名，成為社區特色，歡迎大家來歸仁吃好吃菱角。

農業局長李建裕指出，南市種植菱角的面積約410公頃，總產量約4760公噸，歸仁區種植面積約11公頃，產量約110公噸，主要種植於大潭。

歸仁農會展示各項農產品，與會者合影。圖／農業局提供
歸仁農會展示各項農產品，與會者合影。圖／農業局提供
歸仁農會總幹事翁淑雲介紹歸仁菱角及農會新產品秈靚米炊粉。圖／農業局提供
歸仁農會總幹事翁淑雲介紹歸仁菱角及農會新產品秈靚米炊粉。圖／農業局提供
歸仁農會展示各項農產品，與會者合影。圖／農業局提供
歸仁農會展示各項農產品，與會者合影。圖／農業局提供

農會 台南

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