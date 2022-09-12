快把握！漁船充氣式救生衣補助登記15日截止

農委會漁業署辦理111年度漁船充氣式救生衣補助登記，將於9月15日截止，台南市長黃偉哲呼籲漁民朋友趕快申請，以維護自身安全與權益。

台南市政府農業局說，南市籍未滿5噸漁船、舢舨、漁筏計1553艘，迄今僅68艘提出申請，尚未申請的漁船(筏)主，請速於15日截止日期前洽所轄漁會申辦。

農業局表示，依據「111年度漁船充氣式救生衣補助作業要點」，補助對象限總噸位未滿5噸漁船、舢舨、漁筏，領有有效漁業執照漁業人，且自109年9月1日至110年8月31或110年9月1日至111年8月31日，任一期間累計出海作業90日以上，每艘都能補助購買1件，該充氣式救生衣應經航政機關或驗船機構認可，符合海上人命安全公約（SOLAS)或國際救生設備章程(LSA Code)規範，依發票金額補助，最高補助2000元，補助全國總件數以1000件為上限。

農業局長李建裕指出，符合111年度核定補助漁船(筏)主，應於111年11月30日前，再洽所屬區漁會檢附充氣式救生衣符合規定驗證報告、充氣式救生衣發票正本（應於111年1月1日至111年11月30日期間內開立)、充氣式救生衣照片1張（應於充氣式救生衣上清楚標示漁船編號）、匯款帳號資料(帳戶名應與申請書之申請人相符)提出申請。