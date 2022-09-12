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家扶自立青年有個慈善家願望 徒步環島「魏」愛行走

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南台南家扶自立青年魏安全（中）今天起展開1個月的「魏」愛行走徒步環島之旅。記者鄭惠仁／攝影
南台南家扶自立青年魏安全（中）今天起展開1個月的「魏」愛行走徒步環島之旅。記者鄭惠仁／攝影

44年前接受南台南家扶中心幫助的魏安全，事業有成，亟思回饋社會，今天起展開1個月的「魏」愛行走徒步環島之旅，踏訪全國各地家扶中心，並捐1萬元給每個家扶，明年3月繼續走外島完成最後一塊拼圖。

54歲魏安全自小家境清寒，透過里長、里幹事的幫忙獲中低收入戶補助及家扶中心的認養資助。小六時轉至台南市仁愛之家安置，國中畢業後當學徒，並到長榮中學夜校進修，48歲就讀崑山科技大學企業管理，現為公司的老闆。對於自己不斷的進修充實，他說「成功是留給有準備的人，有機會多充實自己、提升自己，當需要的時候就是展現自己最有價值的時候。」

他表示，此次徒步環島的動念，來自自小就受人幫助，這種溫暖的感覺一直留在心裡，當自己有了能力，就想回饋社會。他說，小時候的作文題目「我的願望」，大部分人都想當老師、警察、富翁，他則是想做慈善家，現在雖然不富有，但不會在財富有的時候才做善事。也希望藉由這次的行愛之旅拋磚引玉，讓更多人參與，也讓更多身處困境的家庭感受到溫馨，進而激發向善的心，將來可以幫助更多的人。

曾任台南市真善美獅子會會長的魏安全說，此次徒步環島雖然有很多人想要一起走，但他希望自己一人，順便在行走中靜靜的洗滌內心的心靈。他也感謝真善美獅子會、獅子會獅兄、獅姐及開門見山茶友會朋友的鼎力相助，更感謝太太的全力支持，讓在徒步環島之旅期間無後顧之憂。此次徒步環島起點站也獲獅子會的響應及市議員蔡淑惠支持與贊助，捐扶幼款12萬元，讓行愛之旅更添溫馨與感動。

南台南家扶主任李保良表示，魏安全一步一腳印，用雙腳走出感恩之路，是家扶長期推動「無窮世代」脫貧計畫的最佳體現；如在路上看見魏安全徒步行走的足跡，也歡迎民眾給予加油打氣。

徒步環島 獅子會 台南

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