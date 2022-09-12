空氣品質不良季開始 南市提升洗街公里數

時序進入秋季，東北季風漸起，地表塵土易揚起，台南市環保局為維護空氣品質，9月起除了加強洗街量能，也將提升稽查營建工地頻率，環保局表示，洗街量能量由原本的每月5000公里逐漸提升至6700公里，降低季節因素對空品造成的負面影響。

市長黃偉哲也表示，為維護空品，增加洗街量能有其必要性，洗街所用的水都來自於水資源回收中心、汙水處理廠等16處合格回收水。不過，秋冬是南部枯水期，今年水情不甚理想，請民眾盡可能節約用水。

環保局長謝世傑說，洗街作業著重在高敏感地區、人口密集處，如醫院、學校及工業區、大型購物中心、觀光景點等，就其周遭重要道路或次要道路執行。也會配合空品狀況、民眾陳情案件進行機動調整，以有效降低揚塵汙染。

環保局表示，9月1日起，洗街量能將由原本的每月5000公里逐漸提升至6,700公里，另營建工地查核數量，每月提升10%，查核項目包括，有無落實鷹架外緣覆蓋防塵網、土堆覆網、工區內裸露地灑水面積及頻率、施工圍籬等，以避免強風引起揚塵。

環保局提醒，洗街車作業時，會以高壓水柱沖洗路面，車速在20公里以下，洗街作業後地面較濕滑，民眾開車行經請降低車速小心行駛。公害陳情專線0800-066-666或1999、查看空氣品質請上環保局臉書(https://www.facebook.com/tnepb100/)、台南市空氣品質監測網(https://air.tnepb.gov.tw)。