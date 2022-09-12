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養蚵兼顧環保 南市推改良式浮具及新型蚵棚

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
EPP可發泡聚丙烯浮具海上試驗情形。圖 ／台南市政府農業局提供
EPP可發泡聚丙烯浮具海上試驗情形。圖 ／台南市政府農業局提供

台南市養蚵產業發達，養殖業者使用竹製蚵棚保麗龍浮具，蚵棚及保麗龍易流失而汙染海洋，市府與漁業署推廣改良式浮具及新式蚵棚輔助政策，希望遏止海汙問題。

台南市長黃偉哲表示，市府已獲漁業署111年向海致敬-台南市養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫，總補助3088萬元，協助漁民購買改良式浮具及新式蚵棚，預估可補助購買HDPE高密度塑膠浮具1萬2050顆（政府全額補助），EPP可發泡聚丙烯浮具2萬4220顆」（政府補助9成，漁民自付1成金額），總計36270顆改良式浮具，並補助購買新式蚵棚10棚（政府補助9成，漁民自付1成金額），可大幅降低漁民使用保麗龍浮具，減少海岸汙染。

農業局長李建裕說，以「回收一塊廢棄保麗龍，就減少一塊保麗龍汙染海岸」理念，持續辦理獎勵回收(每塊獎勵40元)。市府預定明年修法禁用保麗龍浮具，徹底杜絕保麗龍汙染問題，促進養蚵產業永續經營。

李建裕表示，針對廢棄竹製蚵棚汙染，農業局補助漁民購買新式蚵棚，今年預定放養HDPE材質4棚，延繩式4組，FRP玻璃纖維材質1棚以及其他材質1棚，透過漁民實際放養試驗，朝抗浪、避颱、免回收及環保等方向推動，建立新式蚵棚示範模組，期望未來取代傳統竹製蚵棚，終結蚵棚回收問題。

南市推改良式浮具及新型蚵棚，希望養蚵兼顧環保，圖為各材質改良式浮具。圖 ／台南市政府農業局提供
南市推改良式浮具及新型蚵棚，希望養蚵兼顧環保，圖為各材質改良式浮具。圖 ／台南市政府農業局提供
PVC聚氯乙烯新式蚵棚。圖 ／台南市政府農業局提供
PVC聚氯乙烯新式蚵棚。圖 ／台南市政府農業局提供

蚵棚 保麗龍 漁民

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