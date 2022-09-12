聽新聞
test
0:00 / 0:00
養蚵兼顧環保 南市推改良式浮具及新型蚵棚
台南市養蚵產業發達，養殖業者使用竹製蚵棚及保麗龍浮具，蚵棚及保麗龍易流失而汙染海洋，市府與漁業署推廣改良式浮具及新式蚵棚輔助政策，希望遏止海汙問題。
台南市長黃偉哲表示，市府已獲漁業署111年向海致敬-台南市養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫，總補助3088萬元，協助漁民購買改良式浮具及新式蚵棚，預估可補助購買HDPE高密度塑膠浮具1萬2050顆（政府全額補助），EPP可發泡聚丙烯浮具2萬4220顆」（政府補助9成，漁民自付1成金額），總計36270顆改良式浮具，並補助購買新式蚵棚10棚（政府補助9成，漁民自付1成金額），可大幅降低漁民使用保麗龍浮具，減少海岸汙染。
農業局長李建裕說，以「回收一塊廢棄保麗龍，就減少一塊保麗龍汙染海岸」理念，持續辦理獎勵回收(每塊獎勵40元)。市府預定明年修法禁用保麗龍浮具，徹底杜絕保麗龍汙染問題，促進養蚵產業永續經營。
李建裕表示，針對廢棄竹製蚵棚汙染，農業局補助漁民購買新式蚵棚，今年預定放養HDPE材質4棚，延繩式4組，FRP玻璃纖維材質1棚以及其他材質1棚，透過漁民實際放養試驗，朝抗浪、避颱、免回收及環保等方向推動，建立新式蚵棚示範模組，期望未來取代傳統竹製蚵棚，終結蚵棚回收問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言