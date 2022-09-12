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打擊亂倒與農地違規 衛星變異點台南農地違建居多

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市地政局分析 衛星變異點受裁罰案，以農地違規搭蓋建築或構造物最多。圖／擷取畫面
台南市地政局分析 衛星變異點受裁罰案，以農地違規搭蓋建築或構造物最多。圖／擷取畫面

內政部為遏止國土遭非法傾廢棄物土及農地違規，升級國土利用監測頻率，通報頻率由每月1次提升至每周1次，南市地政局統計，從去年到今年7月共裁罰571件，其中以農地違建最多，局長陳淑美說，除了受處罰外，還可能因為非農業使用，而無法適用農地免徵地價稅及土地徵值稅等優惠。

台南市地政局表示，衛星變異點監測頻率提升後，每年非都市土地的通報次數，自民國105年的35次，提升至110年的1753次，市長黃偉哲也下令，針對嚴重影響環境的填埋廢棄物、土案件，由農業局主政組成聯合稽查小組，會同地政、都發、環保、經發、工務、水利等市府各單位同步勘查，加速查辦效率，保護國土及農地資源。

地政局分析去年至今年7月的571件裁罰案，其中農地違規搭蓋建築或構造物占65%共369件最多，其次則是整地鋪設水泥或碎砂石等約占20%共112件。陳淑美提醒，土地使用除了要符合用地的管制外，也要依用地主管機關的申辦程序提出申請，經主管機關核准後再來施設才合法。

她舉例，若想在非都市土地的農牧用地上蓋建物，首先要釐清建物用途是否符合非都市土地使用管制規則的容許項目，如果是興建農舍、溫室、農業產銷設施、圍籬、曬場等等，雖符合農牧用地的容許項目，但施設前，仍須檢附計畫書向農業局或公所提出申請，等審查通過後再行施工；如建築達到一定規模，還需另向建管機關申辦建築執照及取得使用執照，才是完整的合法使用。違者罰6萬元至30萬元罰緩。

除了地上違規蓋建物外，鋪設水泥地、碎石及填土也是農地常見的違規樣態，陳淑美表示，衛星24小時在空中巡航，新鋪設水泥地等幾乎難逃監測，如有農用需求，務必申辦核准再施作。

在廢棄物、廢土上，地政局發現有些地主是因為土地被承租人違規使用而受害，也有些人是單純農地填土改良，但因不熟悉規定，未申請許可及檢測，屬於程序違規而受罰。地政局提醒，農地違規除了會受處罰外，還可能會因為非農業使用，而無法適用農地免 (減)徵地價稅及土地徵值稅等優惠，請地主利用時，要確認使用項目合法、程序完備，避免貪圖方便因小失大。

農地 廢棄物 違建

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