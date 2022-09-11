雲林推安心接種巡迴專車 提升學童疫苗接種率

雲林縣地廣人稀，偏遠村里缺乏醫療院所進駐，為提升學童疫苗接種率，雲林縣推出安心接種巡迴列車，提供偏遠學校學童接種BNT疫苗，由專業醫療團隊與偏鄉小學跨單位合作，讓偏鄉學童就近接種，有效提升雲林縣5至11歲幼童疫苗接種率，達89%為全台第一。

縣長張麗善說，截至今天雲林縣5歲至11歲學童完成第一劑接種率為89%，高於全台平均接種率81.0%，為全台第1名；第二劑接種率也有61.9%，雖然施打疫苗不能保證一定不會被感染，但可以預防重症或死亡的發生，如經常外食、旅遊者，應讓家中幼童盡早注射疫苗，預防重症發生。

雲林縣衛生局表示，為提升學童疫苗接種率，讓偏鄉學童就近接種，推出「安心接種巡迴專車」，與蔦松國小、尖山國小、宏仁國小及誠正國小合作，由專業醫療團隊、水林鄉衛生所跟4所學校跨單位合作，提升校園群體免疫力，對抗隱形病毒，也鼓勵家長帶著家中孩童盡早施打。