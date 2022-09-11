雲縣消防局宣導中秋煙火施放時間 民眾疑問：早上6點可以放？

中秋連假3天，民間習俗除了烤肉、吃柚子，還有最受矚目的煙火秀，雲林縣消防局預防性上街宣導，請民眾晚上10點後勿施放煙火、大聲喧嘩，但宣導內容「晚上10點至隔天早上6點禁止施放煙火」，引起民眾疑惑，提問難道早上6點放煙火就沒問題？

民眾表示，中秋節習慣放煙火助興，可以理解晚上10點後若施放煙火，可能會吵到附近的人休息，但早上6點這個時間點，就現代人作息而言，大多數人都還在睡覺，難道早上6點起床放煙火就可以嗎？

雲林縣消防局表示，依據爆竹煙火管理條例第5條第2項規定「一般爆竹煙火之升空類及飛行類，不得於每日下午10時至次日上午6時施放」，違者可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰；早上6點後施放為合法，只要是一般煙火都可施放，但高空煙火則需事先申請才能施放。