聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲縣消防局宣導中秋煙火施放時間 民眾疑問：早上6點可以放？
中秋連假3天，民間習俗除了烤肉、吃柚子，還有最受矚目的煙火秀，雲林縣消防局預防性上街宣導，請民眾晚上10點後勿施放煙火、大聲喧嘩，但宣導內容「晚上10點至隔天早上6點禁止施放煙火」，引起民眾疑惑，提問難道早上6點放煙火就沒問題？
民眾表示，中秋節習慣放煙火助興，可以理解晚上10點後若施放煙火，可能會吵到附近的人休息，但早上6點這個時間點，就現代人作息而言，大多數人都還在睡覺，難道早上6點起床放煙火就可以嗎？
雲林縣消防局表示，依據爆竹煙火管理條例第5條第2項規定「一般爆竹煙火之升空類及飛行類，不得於每日下午10時至次日上午6時施放」，違者可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰；早上6點後施放為合法，只要是一般煙火都可施放，但高空煙火則需事先申請才能施放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言