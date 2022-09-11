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南市治水辦理逕流分擔 打造韌性 「海綿城市」
台南市政府針對永康大灣地區地勢低窪，改善當地積淹水，已投入逾11億經費，並辦理完成「永康區大灣排水治理工程」、「永康區大灣抽水站興建工程」等工程，於汛期期間發揮效益，水利局表示，未來執行逕流分擔計畫，可望再提升大灣區域防洪能力。
台南市政府說，近年因氣候變遷，極端降雨威脅與日俱增，市府除加速整治排水，也持續推動非工程手段來進行防洪管理，日前並獲經濟部水利署核定補助350萬元經費，來辦理「台南市管區域排水大灣排水系統逕流分擔評估規畫」，希望讓雨水適當分配到側溝、下水道及土地，提升土地耐淹能力，打造台南成海綿城市。
水利局說，所謂「逕流分攤」，打破傳統築堤防洪治水策略思維，讓土地來分擔蓄保水責任；以大灣排水周邊為例，市府會先盤點永康大灣地區集水範圍土地資源，並以多目標使用兼作防洪空間公共設施用地為優先，來評估導入逕流抑制、逕流分散、逕流暫存等措施，完成評估後才會篩選適宜地點導入逕流分擔措施。
水利局指出，目前大灣地區逕流分攤作業已完成期初報告審定，後續將進行逕流分擔方案初步規畫，並畫設逕流分擔實施範圍與分工，預計明年4月底前完成整體規畫，並公告逕流分擔實施範圍，未來可提升國土韌性，打造永續發展韌性城市。
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