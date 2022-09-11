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安平跨港大橋一再流標...原因原物料上漲 南市府接手招標

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府將接手安平跨港大橋招標，希望能在年底前動工，此為跨港大橋模擬圖。圖／南市工務局提供
台南市政府將接手安平跨港大橋招標，希望能在年底前動工，此為跨港大橋模擬圖。圖／南市工務局提供

台南市政府為了解決安平交通雍塞問題，爭取到經費興建安平港第一座跨港大橋，原本預定去年動工，卻因原物料上漲，一再流標，總經費已追加到18億多，市府表示，營建署下月將移由市府招標，希望年底前能順利發包並動工。

南市府指出，安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，全長約1010公尺，橋面連同側道總寬32公尺，總經費約18.36億元，若順利發包，預計可在今年底動工，2026年完工。

跨港大橋完工後，將形成環形交通網，有如打通任督二脈，可紓解安北路進入安平舊城區觀光車流，並提供四草大道車輛連通至台86線快速道路，分流市區台17線中華西路交通。此外，並可連結安平漁港兩岸帶狀安平老街、觀夕平台、德陽艦園區、億載金城等觀光景點，提供民眾更便捷的交通路網，促進觀光產業進一步發展。

市長黃偉哲表示，這幾年來安平觀光旅宿業蓬勃發展，更舉辦了國慶焰火，而跨港大橋是環狀線概念，以前是單向進出，之後是有進有出，相當程度解決安平假日交通壅塞問題，感謝交通部大力支持，期待大橋工程如期、如質完工。

工務局表示，此橋原設計經費10億多，但因為了避開部分造船廠，略有修改，加上其中一段採鋼骨，經費也增加，卻因面臨原物量上漲等問題，多次流標，由於營建署已調整經費，並將移交市府發包，希望10月接手後能順利招標，並在年底前動工，早日完成跨港大橋興建。

台南 黃偉哲 觀光景點

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