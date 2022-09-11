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饕客把握中秋連假最後一天 台南小吃沒吃到不離開

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天是中秋連假最後一天，安平老街吸引人潮。記者鄭惠仁／攝影
今天是中秋連假最後一天，安平老街吸引人潮。記者鄭惠仁／攝影

今天是中秋連假最後一天，台南市安平區、國華商圈都出現人潮，特別是安平遊憩碼頭有「米奇與好朋友CHILL遊台南」活動，連帶使得安平商圈出現購物、品嘗美食人潮，商家笑得合不攏嘴。

今天台南天氣沒有大太陽，秋風送爽中已不如入前炎熱，由於是連假最後一天，市區商圈都見人潮，其中安平老街、國華街商圈人潮最多，其中最受小朋友喜愛的迪士尼家族米妮、唐老鴨、黛西、高飛、布魯托、奇奇與蒂蒂一同現身在安平遊憩碼頭，湧入數以千計人潮，遊客拍完照後轉往安平老街品嘗小吃，老街內人擠人，更是熱鬧。

國華街商圈從中午起也開始湧入來品嘗小吃的人潮，商家說，今天是陰天，沒有大太陽，逛起街來因不用擔心太陽曬，心情也較為輕鬆，許多都是全家出動，人潮不輸昨天。

來安平、國華商圈的遊客多數都衝著美食而來，安平阿財牛肉湯、文章牛肉湯等都出現排隊人龍，雖然要等好幾十分鐘才吃得到，但遊客還是願意等，因為人都到現場了，怎能不光顧就離開。

迪士尼家族聚集在台南安平遊憩碼頭，吸引人潮。記者鄭惠仁／攝影
迪士尼家族聚集在台南安平遊憩碼頭，吸引人潮。記者鄭惠仁／攝影

台南 老街 中秋 連假 小吃

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